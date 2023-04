Di cosa hai paura in questo momento? Dimmi cosa vedi subito nell’immagine e te lo svelerò

In questo momento cos’è che ti spaventa, di cosa hai paura? Dimmi cosa vedi nell’immagine e il test te lo svelerà

Non l’amore, ma la paura la maggior parte delle volte guida le nostre scelte e anche la nostra vita. La paura di sbagliare, fallire, non essere abbastanza o non essere all’altezza della situazione è un sentimento ricorrente che come un tarlo ci accompagna quasi sempre nella nostra esistenza. In questo momento di cosa hai timore? Dimmi cosa vedi in questa immagine e te lo svelerà.

In sé e per sé non è necessariamente un male. Avere paura significa non prendere mai le cose alla leggera. Piuttosto implica ponderare accuratamente le proprie mosse. Fino a un certo punto però. Valutati i pro e i contro, si deve abbandonare la propria comfort zone per spiccare il volo, sconfiggendo tutte le proprie ansie e insicurezza. Ma cosa ti spaventa maggiormente al momento? Guarda l’immagine e lo scoprirai.

Quello che vedi nell’immagine rivela la tua paura più grande: sei pronto?

Non concentrarti più di tanto, rispondi di getto seguendo il tuo istinto. Il primo dei due animali che vedi rivela quello che provi adesso. Leggi poi il profilo corrispondente e scopri le tue paure nascoste.

AQUILA

Se hai visto subito l’aquila, allora significa che sei una persona che ha ben chiari i propri obiettivi che si pone. Insomma, sai qual è la tua strada in questo mondo e raramente ti perdi, tuttavia qualcosa non ti convince abbastanza. In questo momento avverti di star vivendo una durissima sfida, ma è con te stessa o con gli altri? La paura di non sapere chi sia il tuo “nemico” ti genera molta angoscia e confusione e non sai come muoverti. Rifletti ancora un po’, metti a fuoco cosa ha davanti a te e, come per magia, tutto sarà cristallino.‌

SERPENTE

Se invece hai notato immediatamente il serpente nell’immagine, allora significa che sei una persona che sa riconoscere nitidamente chi è un fedele amico e chi no. Eppure, malgrado questa enorme e importante consapevolezza, non ti lasci andare. La tua paura più grande è poterti fidare ancora di qualcuno dopo grosso tradimento che ti ha travolto e che hai vissuto come un vero trauma. Non sai se ti rifiderai più in futuro, però in cuor tuo ci speri ancora. La vita è troppo breve per essere vissuta sempre sulla difensiva, lasciati andare un po’ e affidati agli altri quel tanto che basta per non perdere del tutto il controllo, potresti rimanere piacevolmente sorpreso!