Il miglior amico di ogni segno zodiacale: scopri il tuo

Il segno zodiacale di ognuno di noi potrebbe aiutarci a scoprire quali sono le persone più affini per un’amicizia duratura.

L’astrologia è una disciplina molto interessante, alla quale in tanti si affidano non solo quando si tratta di leggere il proprio Oroscopo nella speranza di sapere quali avventure gli aspettano. Ogni segno zodiacale, infatti, viene associato a qualità diverse, che possono determinare sia il comportamento che le affinità con gli altri. Lo Zodiaco viene consultato spesso quando si parla di compatibilità amorosa. Ma oggi ci concentreremo sull’amicizia.

“Chi trova un amico trova un tesoro”: si tratta di un proverbio molto azzeccato, vista l’importanza delle relazioni di amicizia nella vita di ciascuno di noi. Per quando l’idea di trovare il partner ideale ci possa fare gola, non si devono assolutamente tralasciare le amicizie. D’altronde, c’è sempre bisogno di una persona con cui lamentarsi – tra le varie cose – anche dei propri compagni in seguito ad una litigata.

Come spiegato in precedenza, i diversi segni zodiacali si collegano a qualità differenti. Alcune personalità sono più affini ad altre. Lo Zodiaco potrebbe essere d’aiuto nello scoprire quali siano i segni ideali con cui stringere un’amicizia sincera e duratura. Vediamo insieme le principali compatibilità.

Segno zodiacale e amicizia: segni d’aria e acqua

Iniziamo con i segni legati all’elemento dell’Aria. Gemelli, Bilancia e Acquario si contraddistinguono per la loro voglia di libertà e la loro personalità indipendente. Per Gemelli, l’amico ideale è qualcuno in grado di capirlo, senza giudizio, e che sappia come divertirsi: Ariete e Bilancia sono i segni perfetti. Bilancia, da parte sua, ha bisogno di una persona capace di prenderlo e farlo uscire dalla sua “bolla” fatta di abitudini. Segni come Gemelli e Ariete fanno sicuramente al caso. Allo stesso modo, gli Acquario sentono la necessità di avere accanto un amico che faccia dimenticare loro quanto la vita, ogni tanto, possa essere complicata. Bilancia e Ariete sono perfetti.

Passando ai segni d’Acqua, Cancro è noto per il suo attaccamento alla famiglia e alla casa. Ha un carattere protettivo e tiene molto ai suoi spazi. Il suo amico ideale è qualcuno che si tiene lontano dai drammi e che ama la calma. In particolare, Pesci e Toro. Anche Scorpione è piuttosto protettivo. I compagni di avventura che fanno al caso suo sono Pesci e Capricorno, capaci di tirarlo su di morale.

Infine, abbiamo i Pesci, che molto spesso si fanno prendere dal loro lato più sensibile ed empatico. Hanno bisogno di qualcuno che possa dissuaderli dal mettersi sempre a disposizione delle altre persone. Cancro e Scorpione sono i segni che più possono aiutarli in questa missione.

Le affinità dei segni di Fuoco e Terra

Ariete, Leone e Sagittario rientrano nei segni di Fuoco. Il primo ha un carattere molto energico e ama fare festa. Il suo amico ideale è una persona capace di stare al passo e che, allo stesso tempo, sia in grado di riportarlo a casa dopo una serata scatenata. Leone e Sagittario sono perfetti.

Leone, da parte sua, si contraddistingue per il suo charme, che tuttavia nasconde una personalità che ha bisogno di continue conferme. Gemelli e Acquario riescono sempre a farlo sentire meglio e, soprattutto, più sicuro di sé. Per quanto riguardo il Sagittario, la sua necessità di trovare qualcuno capace di calmarlo ma anche darsi all’avventura insieme a lui rende Ariete e Gemelli i suoi amici ideali.

Concludiamo con i segni di Terra. A partire da Toro: testardo e leale, è perfetto per Cancro e Vergine, in grado di portare stabilità nella sua vita, in cui la materialità e la voglia di godersi ogni divertimento a volte si fanno problematiche. Vergine è uno dei segni più precisi e pignoli dello Zodiaco, al quale gioverebbero amici come Toro e Capricorno, con cui potrebbe stringere una relazione duratura e stabile, ossia ciò di cui ha più bisogno.

Chiudiamo in bellezza con il Capricorno, un segno con cui a prima vista potrebbe sembrare complicato riuscire a fare amicizia. Soprattutto per via della sua riservatezza e prudenza. Come la Vergine, anche il Capricorno è alla ricerca di amici leali e preferisce averne pochi piuttosto che conoscere tante persone con cui, in realtà, non ha un vero rapporto. Vergine e Scorpione sono i segni più indicati.