Scegli la candela e vedi chiaro la tua personalità: il dettaglio che nascondi anche a te stesso

Quali segreti nasconde la tua personalità? Scegli una candela tra quelle nell’immagine e vedrai chiaro su come sei e cosa desideri davvero

Aprirci non è semplice, a volte nemmeno con noi stessi. Ci sono lati di noi che tendiamo a soffocare nel profondo e che non lasciamo mai liberi di venire alla luce. Un po’ per timore, un po’ perché siamo consapevoli che, da noi, ci si aspetta determinate cose. Quali segreti stai celando nella tua personalità? Scegli una candela tra quelle che ti abbiamo mostrato e scopri come sei davvero e cosa desideri nella vita.

A volte siamo convinti di sapere cosa è meglio per noi, cosa ci serve e cosa stiamo cercando. Spesso, però, ci lasciamo condizionare dagli altri, dal lavoro, dallo stile di vita e da quelle che consideriamo le nostre effettive possibilità. Questo test ti aprirà gli occhi e ti permetterà di vedere chiaro dentro di te.

Vedi chiaro nella tua personalità: scegli una candela e scopri chi sei davvero e cosa desideri

Ti abbiamo proposto quattro immagini diverse, con una candela associata ad un colore in particolare. Trova quella che ti suscita una certa emozione, che, d’istinto, cattura la tua attenzione. Basati solo sulle tue sensazioni e quando sarai certo di aver trovato quella giusta potrai leggere il risultato.

Candela bianca. Sei una persona laboriosa che vuole affermarsi per ciò che è in grado di fare e per il suo valore. Hai una grande determinazione, ma spesso questo tuo desiderio di raggiungere il successo ti fa sottovalutare altri aspetti della vita senza che tu te ne renda conto. Ti capita di sentirti un po’ solo e per questo senti il bisogno di trovare delle persone con cui condividere successi e fallimenti.

Candela rossa. Chi ha scelto questo colore è una persona ricca di passione e indomabile. Come un vero treno in corsa ti lasci guidare dall’istinto e dalle sensazioni, così come dalla tua curiosità insaziabile. Sei dinamica e inarrestabile, ma talvolta puoi diventare un po’ prepotente e testarda e non renderti conto di un errore fino a quando non ci sbatti la testa.

Candela blu. Se è questa ad averti colpito sei una persona molto paziente, equilibrata e comprensiva. Non giudichi mai gli altri e sei sempre in prima linea se si tratta di dare una mano. Il tuo altruismo, però, spesso ti porta a metterti da parte e sacrificare ciò che desideri per gli altri. Sei sempre generosa e instancabile, ma non devi dimenticare di prenderti cura di te.

Candela oro. Questo colore rappresenta la creatività e l’ingegno, la capacità di mettersi alla prova e non aver paura delle sfide future. Se l’hai scelta sei una persona che, poco alla volta, riesce ad ottenere tutto ciò che desidera. Sei consapevole che potrai incontrare ostacoli lungo il cammino, ma ciò non ti spaventa. Non devi dimenticare, però, cosa e chi ti lasci alle spalle. Le esperienze che hai vissuto fanno parte di te e di ciò che diventerai.