Carolina Stramare, “davanzale” in mostra: “Fa perdere il senso della realtà”

Carolina Stramare toglie il respiro ai suoi fan con un primo piano davvero irresistibile: curve in mostra per la splendida modella

Tutte le bellezze transitate dal concorso di Miss Italia, e specialmente coloro che hanno trionfato, si sono ritagliate un posto speciale nella storia e nel mondo dello spettacolo italiano. Alcune, decisamente più di altre, risaltando per fascino e sensualità davvero fuori dal comune. Come ad esempio Carolina Stramare: lo scatto che lascia senza fiato.

La modella lombarda ha scritto davvero pagine di storia importante nell’ambito del concorso di bellezza e in questi ultimi anni probabilmente è stata la Miss più seducente e più amata di tutte. Di tutto questo, troviamo sempre più spesso conferme nella sua esposizione mediatica ormai ai massimi livelli.

Carolina Stramare, spettacolo assicurato: i suoi scatti incendiano sempre più la rete

Carolina ha trionfato a Miss Italia nel 2019, lasciando il segno soprattutto per una somiglianza considerevole, per fattezze e sguardo magnetico, con l’attrice americana Megan Fox. Da allora, è diventata una modella di spicco, che si sta facendo largo anche sulla scena internazionale, e un personaggio a 360 gradi, a livello televisivo e non solo. L’abbiamo apprezzata come conduttrice sportiva, madrina del campionato di Serie B e in questo periodo anche come concorrente del reality show Pechino Express insieme a Barbara Prezia.

In questo primo piano, la Stramare è veramente insuperabile. Una scollatura che attira l’attenzione accendendo in un attimo la fantasia degli ammiratori. Che, nemmeno a dirlo si sono riversati precipitando sulla sua bacheca con like e messaggi a ripetizione svelando tutto l’apprezzamento e l’adorazione che hanno per lei. Carolina lancia già la ‘volata’ estiva sui social, di cui sarà inevitabilmente protagonista.

Di lei, ormai, si sente sempre più spesso parlare anche nelle cronache di gossip. Tempo fa, aveva avuto una relazione con l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. Ora, i rumours e le indiscrezioni la danno sempre più vicina ad Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Come che sia, la sua bellezza esplosiva non passa mai inosservata. Lo stesso avviene anche negli ultimi scatti sul suo profilo Instagram che ha sempre maggior seguito (Carolina sfiora ormai il mezzo milione di followers). Siamo certi che la sua bellezza e il suo talento la renderanno uno dei personaggi più ammirati e apprezzati del panorama dello spettacolo.