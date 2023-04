Qual è l’ostacolo che devi superare? Fai il test del monumento per scoprirlo

Sei sicuro di sapere che sfide ti aspettano? Scegli il tuo monumento preferito e ti diremo quale ostacolo affronterai

Ognuno ha le sue difficoltà nella vita, conti che non tornano e relazioni complicate. Molto dipende dalle circostanze esterne, ma ci sono anche dei limiti personali e sfide da affrontare completamente in solitaria: credi di sapere esattamente com’è che tu stesso ti stai mettendo i bastoni fra le ruote?

Questo test ti aiuterà a scoprirlo: scegli il monumento che preferisci tra i quattro proposti. Ognuno di questi luoghi ricchi di storia ha un significato particolare, che resiste al tempo e alle intemperie, infinito proprio come la tua anima.

Scegli il tuo monumento preferito: ti diremo qual è la tua paura più grande

La torre Eiffel, inaugurata nel 1889 in occasione dell’esposizione universale, è diventata simbolo della città di Parigi e meta prediletta per gli amanti di tutto il mondo. Forse anche tu hai una spiccata vena romantica, per questo hai scelto la celebre torre metallica. Cosa dice sugli ostacoli che incontrerai? Hai una grande paura, che va affrontata al più presto: quella di dover dipendere dagli altri. Ti sembra che ogni relazione ti chieda di rinunciare alla tua indipendenza, e quando inizi ad entrare in intimità ti ritrai e ti chiudi a riccio. Sappi che una relazione sana non farà altro che aumentare il grado di libertà nella tua vita, abbi fiducia nel fatto che la troverai.

Se hai scelto la Grande Sfinge di Giza, sei rimasto anche tu vittima del suo millenario fascino, incantato dai suoi misteriosi cunicoli e dall’aria tronfia e imperturbabile. Se hai scelto questo monumento, hai problemi a capire dove finisci tu e dove iniziano gli altri. Potresti entrare in dinamiche di dipendenze affettive se non lavori sulla tua autonomia emotiva e non impari a darti da solo ciò che pretendi dagli altri. Impara a stare da solo e la persona giusta verrà naturalmente attratta.

Quale monumento ti rappresenta di più?

Se hai scelto il simbolo della riappacificazione tra Stati Uniti e Francia, hai subito la fascinazione della grande Mela, una città sempre in fervore e che non dorme mai. La paura legata alla Statua della Libertà è imponente proprio come la donna che la impersona: la paura della morte. La torcia della donna rappresenta il lume della Ragione che vince sui timori religiosi, e sulle paure paralizzanti della superstizione. Bisogna accettare la morte e la ciclicità della vita, per poter vivere appieno di tutte le esperienze nel miglior modo possibile.

Se hai scelto di giocare in casa prediligendo il Colosseo – nome “volgare” dell’Anfiteatro Flavio – la tua paura è grande quanto il monumento stesso ed è legata a stretto giro a ciò che vi avveniva dentro. Ciò che ti mette in ginocchio è il giudizio altrui. Hai difficoltà a fare le cose di fronte agli altri, che sia parlare in pubblico o qualsiasi altro tipo di performance. Questo ti preclude l’accesso a opportunità lavorative interessanti o salti di carriera che richiedono delle doti da oratore e presentatore. Non lasciarti paralizzare: ricorda che, così come lo sei tu, anche gli altri sono a loro volta concentrati su come stanno apparendo loro.