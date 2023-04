Liberarsi dai pesi: ritrova felicità ed equilibrio con questo semplice trucco

Ritrova felicità ed equilibrio con questi trucchetti che possono cambiarti la vita. Basta una semplice azione per recuperare la propria dimensione.

Sapevi che per recuperare il benessere dentro di te puoi fare una cosa ben precisa? Basta poco delle volte per poter recuperare veramente se stessi.

Mettere a posto il proprio spirito alle volte è molto difficoltoso. Fare qualcosa per ritrovare se stessi può essere davvero complicato, ma ci sono delle piccole azioni che possiamo svolgere quotidianamente per ritrovare un equilibrio sia dentro che fuori. Ecco come fare con delle semplici azioni. Sono cose che in realtà tutti possiamo e riusciamo a fare almeno una volta l’anno.

Mettere tutto apposto può aiutarci davvero tanto, ecco come fare

E’ arrivato il momento di mettere in ordine gli spazi mettendo automaticamente in ordine anche i ricordi. Una delle cose che possiamo fare è sicuramente riordinare la casa, eliminando tutti gli oggetti superflui che occupano solo spazio. Una casa invasa di oggetti non è il massimo per poter avere un equilibrio interno. E’ un luogo pulito e ordinato invece a dare al proprio corpo una sorta di ordine. Un modo per mettere un freno anche all’ansia e agli attacchi di panico. Ecco cosa fare nel dettaglio.

Anche se pensiamo solo al termine “decluttering” non possiamo fare a meno di capire che letteralmente questa parola inglese vuol dire riordinare. Con questa tecnica non ci riferiamo al cambio stagione, ma a un modo di mettere in ordine eliminando il superfluo. Secondo una filosofia in auge nei paesi anglosassoni, come sostiene Marie Kondo che ha scritto il libro “Il magico potere del riordino”, mettere in ordine è un toccasana per la nostra vita.

Ovviamente quando decidiamo di mettere in ordine, ma buttare non vuol dire eliminare tutto quello che troviamo, ma semplicemente fare spazio. Possiamo utilizzare vecchi oggetti o semplicemente donarli. Ci sono anche delle app che ci consentono di vendere e quindi guadagnare, abiti e oggetti in buono stato che semplicemente non usiamo più. Il vero scopo del decluttering è duplice, eliminare il superfluo senza fare in modo da accumulare oggetti e creare ordine in casa con un’atmosfera più calma e serena. I benefici quindi di questa pratica sono benefici: elimina lo stress e aiuta a ritrovare il buonumore dando una sensazione di benessere in generale. Liberarsi si tutto quello che non ci serve ci aiuterà anche a realizzare questa azione nelle relazioni!