Inter, scambio in vista con il Psg: coinvolti due top player

I rumors di mercato attorno all’Inter iniziano a farsi numerosi: attenzione al possibile scambio con il Paris Saint Germain.

Ancora una volta, la notte contro il Benfica ha regalato una grande soddisfazione europea all’Inter. In questa stagione, infatti, la squadra di Simone Inzaghi è tornata in semifinale di Champions League come non avveniva dall’anno del Triplete. I nerazzurri adesso sfideranno il Milan per guadagnarsi la finale di Istanbul.

La stagione interista rimane però contraddittoria, fatta di picchi elevatissimi e di improvvise cadute rovinose, come il rendimento in campionato insegna. In Serie A, sono addirittura undici le sconfitte in totale e il rendimento dell’ultimo mese e mezzo è da zona retrocessione: appena un punto in cinque gare. La posizione di Simone Inzaghi in panchina non è più certa come ad inizio stagione, ma non solo la sua.

Inter, la stagione si complica: i nerazzurri rischiano cessioni pesanti

Se da una parte, il club neroazzurro ha la possibilità di conquistare un altro trofeo rappresentato dalla Coppa Italia, la situazione in campionato inizia a diventare preoccupante, soprattutto per via della restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus.

In questo momento, infatti, i neroazzurri si trovano al sesto posto in classifica con cinque lunghezze di ritardo dalla zona Champions e devono necessariamente invertire la rotta. Altrimenti, solo se vincessero la coppa ad Istanbul confermerebbero la partecipazione il prossimo anno.

Se ciò non avvenisse, potrebbero servire cessioni pesanti per ovviare ai mancati introiti ed il Psg sarebbe pronto ad approfittarne. La squadra parigina, infatti, è reduce da una annata deludente ed il presidente Al Khelaifi sembra essere intenzionato a stravolgere tutto. Servono giocatori in grado di dare equilibrio a una squadra piena di troppi solisti.

Inter, ecco la proposta indecente del Psg

Secondo il portale ’90min.com’, il Paris Saint Germain sarebbe pronto all’assalto di Nicolò Barella, mettendo sul piatto una proposta davvero particolare. Anche quest’anno, il calciatore italiano si è confermato uno dei centrocampisti più forti d’Europa.

Il Psg starebbe pensando a una proposta di scambio con Paredes, attualmente in prestito alla Juventus ma che tornerà alla base. Naturalmente, affiancando un corposissimo conguaglio cash per convincere l’Inter. La sensazione è che difficilmente i nerazzurri si farebbero tentare dall’offerta, ma potrebbe accettare solamente se la parte in denaro superasse i 60 milioni di euro.