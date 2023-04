Iphone: le funzioni più utili sono quelle nascoste, ti cambiano la vita

Tutti coloro che usano un Iphone hanno sicuramente molto interesse a scoprire tutto ciò che si nasconde dietro questo affascinante mondo della tecnologia.

Per l’esattezza, esistono dei trucchi da conoscere e che vi invitiamo a scoprire insieme per comprendere meglio l’utilizzo del vostro Iphone, attivando delle funzioni che sicuramente risulteranno molto utili.

Questi trucchetti sono molto utili per migliorare le funzioni del telefono. Per coloro che non li conoscono ancora, prendere il vostro iPhone e mettetevi al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio.

I trucchi da conoscere

Partiamo con una funzione davvero utile e pratica per chiunque la utilizzi sul proprio iPhone. Si tratta dell‘attivazione di un promemoria per le persone e i luoghi. È possibile attivarlo quando ci si trova in un luogo e si vuole entrare in contatto con una persona della nostra vita, come amici o altro. Per utilizzare questa funzione bisogna attivare la “Posizione” oppure “Quando scrivo a”.

Altra funzione utile, ma divertente, è quella che ci permette di scrivere dei messaggi in modo particolare e utilizzare delle emoji al posto delle parole. Come fare? Ve lo spieghiamo. Basta toccare il pulsante “emoji” non appena abbiamo finito di scrivere un messaggio. A questo punto bisogna toccare quelle parole che prendono il colore arancione, per fare in modo che venga suggerita la emoji da inserire. Quindi ricapitolando, il procedimento è “Messaggi”, “Scrivere un Messaggio”, “Emoji” e poi la parola che diventa arancione.

Un’altra funzionalità da attivare è il controllo delle comunicazioni pubblicitarie. Questo avviene se attiviamo la funzione “Nascondi la mia mail”. Questa funzione permette di creare degli indirizzi mail casuali che però fanno in modo di inoltrare i messaggi pubblicitari al proprio account di posta. Molto utile per evitare di dover condividere il proprio indirizzo di posta elettronica. Nello specifico per attivare questa funzione bisogna aprire la voce “Impostazioni”, inserire il proprio “Nome”, andare su iCloud e attivare “Nascondi la mia mail”.

Un’ultima funzione molto utile è quella che permette di firmare in modo perfetto un documento PDF direttamente dal proprio iPhone. Ecco nello specifico il procedimento da svolgere: Aprire un “Documento”, cliccare su “Modifica”, in seguito “Aggiungi”, poi “Firma”, infine “Salva”. Se si vogliono creare delle firme perfette ecco come fare: Aprire un “Documento”, poi “Modifica”, poi “Disegnare” una forma, e poi con il dito premuto il disegno si avvia.