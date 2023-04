Bonus affitto: ecco come richiederlo. Leggi con attenzione

Il Bonus Affitti è stato confermato dalla legge di Bilancio anche per il 2023. Andiamo a vedere come richiederlo.

Il Bonus Affitti è un’agevolazione pensata per i giovanissimi, in età compresa tra i 20 e i 31 anni, che escono di casa e devono pagare necessariamente un affitto.

Si tratta di una detrazione pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione, fino a un massimo di 2mila euro. Possono accedere al Bonus Affitto coloro che hanno: un’età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro l’anno e un contratto di locazione per l’intera unità abitativa o per una parte di essa.

Come funziona?

La detrazione prevista dal Bonus Affitto spetta fino al 20% dell’ammontare del canone di locazione ed è importantissimo che l’immobile sia intestato al giovane. La detrazione sarà possibile per tutti i tipi di immobili, eccezione fatta per i seguenti: Immobili vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n.1089 o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A79, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina relativi agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile; Alloggi di edilizia residenziale pubblica, sui quali si applica la relativa normativa vigente, statale o regionale; Alloggi finalizzati a scopi turistici.

Per la richiesta è necessario compilare dei moduli, sempre a cura del locatore e proprietario, dopo aver stipulato l’accordo con l’inquilino. Dopo aver stipulato l’accordo, lo sconto potrà essere erogato fino alla fine dell’anno in corso. Ancora non sono chiare le modalità di richiesta del Bonus.

Nel 2021 era necessario compilare dei moduli sul sito dell’Agenzia delle Entrate e andrebbero indicati: Dati personali; Firma digitale; Codice fiscale; IBAN presso il quale si desidera ricevere il rimborso; I dati del contratto regolarmente registrato e la data di importo della rinegoziazione e riduzione, compreso il periodo concordato. Tutte le domande possono essere inviate in completa autonomia, senza bisogno di un commercialista.

Le altre agevolazioni per le famiglie italiane

Nella legge di Bilancio sono previste agevolazioni anche per tutte le famiglie che non riescono a pagare l’affitto. Il primo sistema è il Fondo Nazionale per il sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione.

Un altro sistema è quello della Morosità incolpevole. Questo bonus è dedicato a tutte le famiglie che hanno delle difficoltà economiche ed i requisiti per ottenerlo sono: Possedere la cittadinanza italiana; Avere un reddito ISEE di massimo 35mila euro, o entro i 26mila euro; Nessun componente del nucleo famigliare dev’essere proprietario di un immobile abitabile nella stessa provincia.