Papa Francesco, che regalo a re Carlo! | Un valore inestimabile

Carlo III sta per diventare re e, in occasione della cerimonia, Papa Francesco ha pensato di fare un regalo dal valore inestimabile.

Dopo la dipartita della regina Elisabetta, Carlo III sta per essere incoronato re. Anche se a tutti gli effetti è una carica già entrata in vigore, con tanto di modifiche all’inno nazionale che è stato trasformato in God Save the King, si attendere solo la cerimonia ufficiale per dare il via a tutti gli effetti a questa nuova era del Regno Unito.

Ed è qui che entra in scena Papa Francesco. Il sommo pontefice, in occasione di tale investitura, ha regalato a re Carlo un oggetto dal valore inestimabile. L’incoronazione di Re Carlo avverrà il prossimo 6 maggio e gli occhi del mondo saranno tutti sulla Gran Bretagna.

Regalo inestimabile: il pensiero di Papa Francesco

In attesa che la parata abbia inizio, Express UK ha provato a fare chiarezza su quello che succederà e sul regalo a re Carlo. Stando a quanto emerso, Papa Francesco ha donato al re un pezzo dell’autentica croce dove venne crocefisso Gesù Cristo.

Un pezzo di un’importanza assoluta. Si tratta in particolare di un paio di frammenti appartenenti alla vera croce che verranno poi applicate su una seconda croce, ossia quella che accompagnerà re Carlo e la regina Camilla verso l’incoronamento.

Tutto pronto per la cerimonia che vedrà Carlo III essere incoronato re

I due pezzi, della grandezza di 1 cm e e di 5 mm, sono stati poi applicati ad un altro regalo: ovvero alla Croce del Galles. Donata nel 2021 alla Chiesa gallese in onore dei suoi cento anni dalla nascita.

La sfilata vedrà i reali partire da Buckingham Palace sino ad arrivare all’Abbazia di Westminster. Il pubblico di tutto il mondo è già pronto per sintonizzarsi e assistere all’incredibile evento. D’altronde non succede tutti i giorni di vedere un membro della famiglia reale venire incoronato.

Inoltre, c’é anche grande attesa per vedere il regalo del Papa dal vivo. Ancora pochi giorni e il pubblico di tutto il mondo potrà vedere con i suoi occhi quello che Papa Francesco ha donato ai reali d’Inghilterra. Immaginare re Carlo iniziare il suo nuovo regno trasportando alcuni frammenti della vera croce, equivale scrivere un pagina di storia.

Insomma, sembra davvero tutto pronto per una cerimonia senza precedenti. Sarà anche curioso osservare come i social reagiranno all’evento. Del resto è già difficile vedere un uomo diventare re, figuriamoci i re ai tempi dei social.