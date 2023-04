Numeri sconosciuti: non li richiamare mai, ecco il perchè

I truffatori sono sempre pronti a trovare nuovi stratagemmi per rubare i soldi a persone innocenti, e lo fanno in modo “nascosto”.

La maggior parte delle truffe avviene soprattutto online o servendosi di mezzi di comunicazione. Se ben ricordate, tempo fa e accade ancora purtroppo, circolava la truffa dello squillo senza risposta.

Un numero all’apparenza innocuo che chiama senza rispondere, il malcapitato che prova a richiamare per capire di chi si tratta e il credito telefonico che si volatilizza in un battibaleno. Purtroppo di episodi come questi ve ne sono stati davvero tanti e i malcapitati venivano letteralmente raggirati e prosciugati dei loro soldi.

Come non cadere in trappola

Dobbiamo ricordare in merito alle truffe telefoniche, che l’ultima vittima è una cittadina di Fabriano che si è vista svuotare il credito telefonico. Avendo ricevuto nell’arco della giornata diverse chiamate da un numero a lei sconosciuto, ha pensato bene che fosse qualcosa di molto importante e urgente, data l’insistenza ha deciso di richiamare. La telefonata si è aperta ma dall’altro lato della cornetta silenzio totale, nessuna interazione. La donna ha provato numerose volte a richiamare fino a quando non gli è arrivato un sms del gestore che l’avvisava di aver terminato il credito. Chiaramente era stata truffata.

Era questa l’intenzione. Si tratta del wangiri ovvero la truffa dello squillo senza risposta a cui bisogna prestare estremamente attenzione. I criminali chiamano con numeri all’apparenza innocui e approfittando della buona fede delle persone attendono che vengano richiamati. Va anche segnalato di prestare estrema attenzione a quei numeri che hanno come prefisso lo 02 di Milano. Dietro questi numeri in realtà ci sono servizi a pagamento dai costi esorbitanti che svuotano il conto telefonico e creano davvero molti problemi all’utente. Anche alcuni numeri internazionali vanno “banditi” dalla rubrica, perché sospetti.

Vi segnaliamo quei numeri che vanno assolutamente evitati e a cui non va affatto risposto, anzi un consiglio sarebbe proprio di bloccarli, una volta ricevuto lo squillo, evitando che i numeri continuino a chiamare. Come fare per bloccare i numeri “rossi” a cui non bisogna affatto rispondere? Cerchiamo di fare chiarezza e spiegare bene il procedimento da svolgere per “eliminare” questi numeri dal nostro smartphone e impedire che si ricevano delle chiamate.

A proposito del blocco delle telefonate moleste, va detto che tutti i telefoni permettono di bloccare un numero di qualsiasi provenienza e gestore. I numeri bloccati sia su Android che iPhone se richiamano vengono rifiutati immediatamente.Se si ha un telefono Android basta andare nella cronologia chiamate, tenere premuto il numero che si desidera bloccare e cliccare sull’opzione blocca/segnala spam.

Per coloro che possiedono un telefono iPhone bisogna aprire l’app telefono e poi recenti, cliccare l’icona a forma di “i” cerchiata accanto al numero che si vuole bloccare e toccare blocca contatto. Adesso sapete come fare. Ritornando ai numeri da identificare e a cui non va affatto risposto sono i seguenti, prendete nota: +39 02 692927527; +39 02 22198700; +39 02 80887028; +39 02 80887589; +39 02 80886927. Sono pericolosi anche alcuni numeri con prefisso 06, quindi da Roma, come provenienza. Quando riceviamo telefonate insistenti da numeri sconosciuti è sempre buona norma accertarci la provenienza cercando il numero sul web.