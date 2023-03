Uomini e Donne: c’è un ritorno. Ecco di chi si tratta

Ritorno epocale negli studi Mediaset di Uomini e Donne: scopriamo insieme cos’è successo rispetto al Trono Classico.

La settimana corrente è iniziata con il botto: Silvio ha chiuso definitivamente la frequentazione con Gemma Galgani, in seguito alla mancata notte di fuoco tanto desiderata dal cavaliere. Come abbiamo potuto constatare, gli opinionisti sono tornati alla carica come i vecchi tempi, attaccando aspramente la dama torinese e sostenendo il comportamento dell’uomo del momento. Le uniche due figure che hanno espresso solidarietà per lo storico volto di U&D sono stati Armando Incarnato e Silvia Zanin.

Proprio nella registrazione corrente, Maria De Filippi inviterà Armando Incarnato in centro studio: dopo mesi di solitudine e completa passività rispetto alle donne del parterre, arriverà un’altra dama pronta a conquistare il cuore del cavaliere napoletano. Quest’ultimo deciderà dunque di mantenere la ragazza, nella speranza che sia finalmente quella giusta – con lo scetticismo di Gianni Sperti.

Dopodiché, la conduttrice (tra una discussione e l’altra) è riuscita ad affrontare anche le questioni che riguardano il Trono Classico. In particolare, Nicole ha portato in esterna Carlo e Andrea: con il secondo è scattato un bacio molto passionale che ha fatto storcere il naso a Roberta Di Padua e agli stessi corteggiatori della tronista. Per quanto riguarda Lavinia invece, la 25enne sembra sempre più vicina ad una scelta definitiva.

U&D, epocale ritorno in studio: la tronista senza parole

Nelle scorse puntate abbiamo assistito alla dipartita di Alessio Corvino: il corteggiatore, di fronte all’ennesima segnalazione, ha espresso tutto il suo malessere rispetto alla scarsa fiducia riposta dalla tronista. Di conseguenza, aveva deciso di abbandonare lo studio ed interrompere il suo percorso. Lavinia, dal canto suo, era rimasta mortificata dall’assenza di Alessio, tanto da scoppiare a piangere nel corso della puntata. Eppure, qualcosa è cambiato.

Durante la messa in onda di martedì 28 marzo, Alessio Corvino ha fatto il suo epocale ritorno negli studi Mediaset di Uomini e Donne. E’ stato il corteggiatore stesso a contattare la tronista in modo da poter parlare con lei: quest’ultimo ha spiegato di essersi sentito attaccato ingiustamente, soprattutto perché la segnalazione non presentava niente di concreto ai danni di Lavinia.

La tronista ha quindi accolto Alessio a braccia aperte, sprigionando un incredibile sorriso che tuttavia non è rimasto indifferente al rivale. Campoli infatti per la prima volta ha espresso la sensazione di non essere la scelta, mostrando tutte le sue insicurezze rispetto al reale interesse della tronista nei suoi confronti. Rispetto alle perplessità del corteggiatore, Lavinia ha semplicemente ribadito di essere ancora in crisi. Dalle anticipazioni è emerso invece che la giovane sia pronta ad una scelta definitiva.