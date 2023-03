Un passo dal cielo 7 anticipazioni: Indagine difficilissima per Manuela

Arrivano le incredibili anticipazioni di Un passo dal cielo 7. Ecco quale sarà l’indagine difficilissima per Manuela

La serie televisiva italiana “Ad un passo dal cielo” sta riscuotendo un enorme successo, tanto che è stata confermata la sua settima stagione.

Dopo mesi di attesa, finalmente sono arrivate le anticipazioni sulle vicende che animeranno i nuovi episodi. Nel resto dell’articolo, sveleremo al pubblico televisivo tutte le novità e i colpi di scena che li attendono. Gli appassionati della serie non vedono l’ora di immergersi nuovamente nelle avventure del commissario Vincenzo Nappi e del suo team, tra misteri, indagini e panorami mozzafiato sulle montagne del Trentino.

Anticipazioni un passo dal cielo 7

La settima stagione di “Ad un passo dal cielo” sarà ambientata ancora una volta in Cadore, ma sarà orfana del personaggio interpretato da Daniele Liotti. I protagonisti saranno i fratelli Nappi, Vincenzo e Manuela, interpretati rispettivamente da Vincenzo Ianniello e Giusy Buscemi. Ianniello firmerà anche la regia delle otto nuove puntate insieme a Lazlo Barbo. Le anticipazioni della prima puntata, in onda il 30 marzo e intitolata “L’uomo degli orsi”, rivelano che Manuela tornerà a San Candido come ispettrice di polizia per indagare sulla morte della sua amica Roberta, moglie di uno scultore locale. Vincenzo si renderà presto conto dell’importanza dell’empatia della sorella, che ha studiato la prossemica, la scienza che studia le distanze che mettiamo tra noi e gli altri come fatto comunicativo. Nel corso delle puntate, verrà alla luce un importante segreto che ha spinto Manuela a tornare a casa.

La nuova stagione vedrà numerose new entry, tra cui Marco Rossetti, che interpreterà il misterioso Nathan, soprannominato “l’uomo degli orsi”, e Leonardo Pazzagli, che interpreterà Gregorio Masiero, un personaggio con un passato difficile. Inoltre, Giorgio Marchesi sarà Luciano Paron, un allevatore locale che minaccerà la valle incontaminata. La serie vedrà anche alcune guest star, come Joe Bastianich nella prima puntata e Massimiliano Ossini nella sesta. Le anticipazioni della prima puntata rivelano che Vincenzo e Carolina si trasferiranno con i rispettivi figli nella loro nuova casa, accanto alla famiglia di Huber. La madre di Mela, Eva, interpretata da Rocìo Munoz Morales, tornerà in pianta stabile. E infine, si chiede se Eva e Carolina diventeranno rivali in amore. La settima stagione di “Ad un passo dal cielo” andrà in onda ogni giovedì sera alle 21:30 circa su Rai1.