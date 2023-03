Belen Rodriguez stupisce tutti: Ecco il motivo dell’assenza dalle iene

In molti si chiedevano che fine avesse fatto la nota showgirl argentina: Belen Rodriguez chiarisce la sua posizione in merito.

La nota showgirl argentina è tornata finalmente negli studi Mediaset de’ Le Iene, in seguito ad un breve periodo di lontananza. I telespettatori nel frattempo hanno cominciato ad avanzare ipotesi riguardo i motivi dell’assenza, proprio perché effettivamente nessuno ha spiegato chiaramente come mai la Rodriguez non avesse partecipato alla puntata. Nel corso della messa in onda di martedì 21 marzo, è stata proprio la diretta interessata a fare chiarezza su quanto accaduto.

Nonostante venga criticata forse più di quanto venga apprezzata, rimane innegabile il talento e il carisma dell’iconica Belen Rodriguez. La modella sta infatti dimostrando di avere la stoffa per occuparsi di qualsiasi programma televisivo, giocando con un mix di spontaneità ed ironia. Nel frattempo, il programma ha subìto una serie di cambiamenti strada facendo: Teo Mammucari è stato sostituito da Max Angioni in seguito ad una forte discussione con la produzione – i cui motivi rimangono per il momento ignoti.

Belen invece mantiene il ruolo di conduttrice di punta, grazie allo storico rapporto con Mediaset, caratterizzato da stima e fiducia reciproca. Riguardo dunque al suo ritorno epocale sulle scene, analizziamo insieme le motivazioni espresse dalla Rodriguez: si tratta infatti di ragioni alquanto ambigue e poco chiare.

Belen torna a condurre Le Iene: i motivi della sua assenza fanno discutere

Claudio Santamaria aveva spiegato che la conduttrice si fosse semplicemente sentita male, conseguentemente il web ha cominciato a chiedere alla Rodriguez quali fossero le sue condizioni di salute. Alcuni utenti hanno persino ipotizzato ad una possibile terza gravidanza, news che è stata prontamente smentita sia dalla showgirl che da Stefano De Martino. Tralasciando dunque le indiscrezioni riguardo crisi e pancioni sostanzialmente inesistenti, cosa ha portato Belen a rinunciare alla messa in onda de’ Le Iene?

“Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno” – sono state le parole di Belen Rodriguez – “Dovevo fare il tagliando” – ha ironizzato – “La macchina è vecchia”. Cosa significa? Si tratta infatti di ragioni ambigue e poco chiare che sicuramente non soddisfano la curiosità dei telespettatori del programma. Potrebbe riferirsi a semplici analisi ed accertamenti di routine, come ad un possibile crollo fisico dovuto alla stanchezza. Alcuni hanno persino ipotizzato a qualche ritocchino dal chirurgo.

Insomma, i reali motivi dietro l’assenza temporanea della showgirl rimarranno dunque un mistero: la produzione, così come la diretta interessata, hanno mantenuto un atteggiamento piuttosto vago. Smentita inoltre la fake news secondo cui Belen avrebbe vissuto l’ennesima crisi coniugale con Stefano De Martino: lui stesso ha pubblicato delle stories romantiche per contrastare la diffusione della notizia.