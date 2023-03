Elezioni regionali 2023: come e dove si vota

Le elezioni regionali 2023 saranno un importante appuntamento politico dopo quello del 25 settembre che ha inaugurato il nuovo Governo.

La data del 25 settembre è stata molto importante per l’Italia dato che ha sancito una vittoria a livello nazionale del centrodestra, una grande novità a livello politico ma la grande novità ha riguardato il fatto che è il primo Governo con a capo Giorgia Meloni, prima donna nella storia a sedere su quella sedia di Palazzo Chigi. Un grande passo in avanti. Per gli italiani le elezioni sono un momento molto importante, dato che le regioni saranno chiamate a eleggere il nuovo presidente.

Quello che incuriosisce molto in merito all’argomento elezioni, è capire quali sono le mosse dei partiti in vista della tornata 2023 delle elezioni regionali, sicuramente ve ne saranno, come accade a ogni momento elettorale che il nostro Paese ha vissuto. Cerchiamo soprattutto di capire dove si voterà in Italia nel 2023 per quanto riguarda le elezioni regionali. Quali sono quindi le regioni interessate e il calendario che riguarderà le date? Va detto che le date ormai sono state quasi tutte ufficializzate, quindi non sono più dubbie, dobbiamo anche precisare che in ballo ci sarebbe ancora un parziale accorpamento con le amministrative. Entriamo nello specifico per comprendere meglio quando e dove si svolgerà il tutto.

Il calendario

Quello che va precisato è che sarà particolarmente frammentato il calendario delle elezioni regionali che riguardano l’anno del 2023. Infatti in totale saranno solo quattro le Regioni italiane che risulteranno interessate dal voto, in più, a queste quattro regioni, si aggiunge la Provincia autonoma di Trento. Nel dettaglio ecco nello specifico quali sono le quattro Regioni in cui nell’anno 2023 si voterà per le elezioni regionali: Partiamo con la regione del Lazio, a seguire quella della Lombardia, poi la regione del Friuli Venezia Giulia, e infine la regione del Molise.

Va detto che ogni regione avrà una sua apposita guida al voto che riguarda proprio la specifica Regione e che invitiamo a consultare per coloro che vivono nelle Regioni interessate e appena citate, dato che vi sono i dettagli e le informazioni specifiche al voto che vanno consultate per avere ulteriori delucidazioni in merito.

Per quanto riguarda le date, va precisato un aspetto molto importante, ossia che le urne nella regione del Lazio e nella regione della Lombardia si apriranno nelle seguenti date, ossia le date di domenica 12 e lunedì 13 febbraio mentre per quanto riguarda le regioni del Friuli-Venezia Giulia si voterà nelle seguenti date: il 2 e 3 aprile; Per quanto concerne la regione del Molise invece si voterà a inizio estate e quindi nelle seguenti date: il 25 e 26 giugno.

In autunno invece ci saranno le elezioni provinciali per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, con le urne che si apriranno nella seguente data, ossia quella del 22 ottobre 2023.