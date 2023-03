Amici 22: arriva la bella notizia. Ma è vero oppure no?

Il web è impazzito di fronte alla notizia: arriva la lieta novella per due volti storici del programma di Amici. Scopriamo insieme cos’è successo.

Sabato 18 marzo ha debuttato su Canale 5 la prima puntata del Serale di Amici 22. In tale occasione, i fan del programma hanno notato un dettaglio particolare, fatto che ha alimentato le indiscrezioni diffuse nelle ultime settimane. Tutti infatti conoscono Francesca Tocca, sposata da diversi anni con Raimondo Todaro: è proprio lei la protagonista dei tabloid e dei giornali scandalistici. Cos’è successo?

Capita spesso che le piattaforme social si trasformino nello strumento di condivisione di informazioni false oppure veritiere. E’ sufficiente un cambio di atteggiamento del vip in questione per alimentare il caos, soprattutto se i followers sono abituati al contatto costante con il personaggio pubblico. Quando ad esempio volti noti confermano l’inizio di una relazione, si vedono poi costretti a mostrare il proprio partner costantemente: una mancanza in tal caso contribuisce all’ipotesi di un’eventuale crisi coniugale o sentimentale, fake news che poi vede la smentita dei diretti interessati.

Mesi fa, Francesca Tocca è dovuta intervenire in seguito alle continue illazioni e supposizioni sul suo matrimonio con Raimondo Todaro. Il web ha dato il loro rapporto per spacciato, facendo riferimento alla famosa crisi del 2019: all’epoca la ballerina tradì il coach di Amici con il concorrente Valentin. Dopodiché, passato un lungo periodo di crisi, la coppia annunciò il lieto fine nel corso di una puntata di Amici 21. Ora, la ballerina ha dovuto affrontare l’ennesima diffusione di notizie: vediamo insieme i dettagli.

Amici 22: lieta novella o fake news? La verità

Francesca Tocca non si è esibita nel corso della puntata del Serale di Amici, dopodiché diversi utenti avrebbero notato un “rigonfiamento” sul basso ventre della ballerina. Cosa ha comportato questo? In sostanza, in poco tempo tutti hanno presupposto che Francesca fosse in dolce attesa. A questo proposito, la diretta interessata ha deciso di intervenire per placare immediatamente il caos.

“Prima ero in crisi, ora sono incinta” – ha ironizzato – “Giornalisti e gossippari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che iniziate a diventare poco credibili” – ed ha poi concluso – “Smentisco tutto ovviamente”. Insomma, niente fiocco per gli studi Mediaset di Amici, le notizie riguardo una possibile gravidanza della ballerina si sono rivelate delle fake news. In seguito alla smentita, sono anche giunte in rete diverse polemiche da parte degli utenti.

I followers hanno lamentato il fatto che una donna non può mostrare un ventre leggermente più gonfio senza gridare allo scandalo; inoltre per quanto riguarda le sue eventuali esibizioni, ricordiamo che la presenza di Francesca Tocca ha un’utilità relativa grazie alla presenza dell’ex concorrente Martina.

La notizia è trapelata precisamente sabato 4 marzo, quando vennero diffuse delle misteriose chat che assicuravano: “Francesca Tocca è incinta” – l’identità del mittente rimane tutt’oggi un mistero.