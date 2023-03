Tariffe gas: come scegliere l’offerta migliore.

Per tutti coloro che sono dei consumatori di gas, è comunque importante sapere come scegliere l’offerta giusta e come cercare quindi di risparmiare.

Esistono sicuramente dei segreti da tenere presente e che ci aiutano a fare le scelte giuste, a risparmiare, a rispettare anche l’ambiente. Va sicuramente detto che i segreti per risparmiare sulla bolletta del gas sono soprattutto due e li andiamo ad analizzare nello specifico. Innanzitutto è utile imparare a usare il gas in modo corretto, un aspetto fondamentale infatti per il risparmio e per l’ambiente, infatti è importante ridurre al minimo gli sprechi. Ma esiste un altro aspetto importante da considerare ossia quello di confrontare le tariffe luce e gas e trovare quella più economica.

Altro consiglio molto utile da considerare è quello di attivare un’utenza del gas dedicata solo alla cottura dei cibi che sicuramente a tal proposito può rivelarsi la scelta giusta. Non dobbiamo dimenticare un aspetto importante ossia che la quantità di gas consumata per la cottura dei cibi è infatti molto contenuta e quindi nello stesso tempo anche i costi annui risulteranno essere inferiori. Entriamo nel dettaglio per comprendere quali sono le scelte da fare.

La scelta giusta

Innanzitutto dobbiamo dire che il consumo annuo di gas varia a seconda di quanto spesso si cucina e anche dalle preparazioni che si sceglie di fare. Il quanto e il come si cucina incidono molto sulla tariffa, questo è sicuro. Uno dei consigli che si possono dare è quello di adottare buone pratiche in cucina, ad esempio, tra le tante da consigliare c’è sicuramente quella di ridurre l’intensità della fiamma oppure meglio ancora un altro consiglio molto utile è usare la tecnica della cottura passiva, o ancora usare pentole di buona qualità.

Fondamentale è anche capire la convenienza delle tariffe luce e gas attive per la propria utenza domestica, a questo punto è molto utile la stima dei consumi e molto importante è verificare la convenienza delle offerte presenti sul mercato. Fare attenzione alle tariffe proposte dai fornitori presenti sul mercato libero del gas e sicuramente si potrebbe avere notevole risparmio passando al mercato libero

Quando ci si trova a mettere a confronto le tariffe dei fornitori di gas bisogna considerare le informazioni che sono ovviamente differenti ma che aiutano a scegliere meglio. Quali sono nello specifico? Le più importanti, da valutare e confrontare con attenzione riguardano, il costo della materia prima, cioè il prezzo a metro cubo del gas consumato; la quota fissa richiesta annualmente dal fornitore, un costo fisso annuo che bisogna pagare anche in assenza di consumi; il tipo di tariffa del gas, per verificare se il prezzo è fisso ogni mese o se è indicizzato.

Altro consiglio sarebbe quello di acquistare un comparatore di tariffe luce e gas. Indicando una stima dei propri consumi del gas si può fare il confronto tra tutte le tariffe migliori del mercato, verificare qual è l’importo indicativo della bolletta e quali sono i punti di forza di ogni tariffa. Sicuramente un aiuto molto vantaggioso.