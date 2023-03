Uomini e Donne anticipazioni. Rumors molto particolari

Le nuove registrazioni riportano l’ennesima discussione in centro studio: scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Sabato 18 marzo, Maria De Filippi è tornata negli studi Mediaset di Uomini e Donne in occasione delle nuove registrazioni del programma. Come accade di consueto, al termine delle riprese sono emerse le anticipazioni relative alle puntate in onda questa settimana. Partendo dal Trono Over, sembra che Gemma Galgani e Silvio abbiano affrontato la prima discussione di coppia importante.

Per anni la dama torinese si è lamentata della scarsa passionalità dei suoi corteggiatori, i quali hanno sempre cercato un rapporto per lo più platonico. Per questo motivo, molti hanno ipotizzato che la figura di Silvio fosse effettivamente perfetta per lei. Il cavaliere infatti ha dichiarato chiaramente di provare attrazione per Gemma, sentimento che tenta di dimostrarle ad ogni costo e sotto ogni forma. La dama torinese ha trovato per l’ennesima volta il pelo nell’uovo.

Nelle scorse puntate, Gemma si era lamentata delle frasi eccessivamente spinte di Silvio, richiedendo più romanticismo da parte del corteggiatore. Dalle anticipazioni è emerso che i due si siano goduti un esterna in un centro benessere: il cavaliere ha tentato di avvicinare la dama, la quale invece è rimasta distaccata e gelida. Il corteggiatore ha quindi perso la pazienza, tanto da decidere di interrompere la frequentazione. Tutto si è risolto infine grazie ad un ballo riparatore, ciò nonostante – considerando il modus operandi di Gemma – è probabile che questa frequentazione si concluda presto.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 marzo

Arriviamo dunque al Trono Classico: mentre Nicole e Luca entrano nel vivo del loro percorso, Lavinia appare ancora in alto mare. Federico Nicotera ha abbandonato lo studio con la sua nuova fidanzata Carola, mentre la tronista sembra ancora lontana dalla scelta. La giovane ha fatto due esterne: la prima con Alessio Campoli si è focalizzata su uno scambio di confessioni, Lavinia ha spiegato al ragazzo le origini del suo blocco ed infine l’uscita si è conclusa con un dolce bacio.

Per quanto riguarda l’esterna con Corvino invece, i due hanno discusso per l’ennesima volta in relazione a quanto successo nelle scorse registrazioni; dopodiché anche tra loro due è scattato inaspettatamente il bacio. Peccato che la soddisfazione per questi istanti passionali si sia esaurita immediatamente: in studio sono state riportate nuove segnalazioni su Alessio (il biondo), il quale sembra che abbia partecipato ad una festa in cui era presente anche la sua ex fidanzata.

Lavinia ha quindi attaccato nuovamente il corteggiatore, ribadendo di avere scarsa fiducia nei suoi confronti. Insomma, nonostante siano passati mesi dal suo debutto negli studi di U&D, sembra che Lavinia non abbia ancora chiaro chi possa essere il suo futuro fidanzato. Siamo ormai giunti al mese di marzo e la tronista si trova ancora in alto mare, confusa e contesa tra i due corteggiatori.