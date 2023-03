Pensione anticipata: a chi spetta l’assegno

Nel caso di Quota 103, il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto e va anche detto che l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Questo è un aspetto molto importante da considerare.