Paradiso delle signore anticipazioni: spoiler bomba

Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare i telespettatori italiani: le anticipazioni rivelano un risvolto epocale per due protagonisti. Scopriamo insieme cosa succederà.

La famosa fiction Il Paradiso delle Signore rimane uno degli appuntamenti fissi preferiti dai telespettatori italiani: la trama ambientata nell’Italia degli anni ’60 ha saputo entusiasmare il pubblico, tanto da contemplare la produzione di diverse stagioni. Gli sceneggiatori infatti hanno scelto di analizzare approfonditamente le problematiche dell’epoca, soprattutto in riferimento ai diritti delle donne.

Ci troviamo di fronte a personaggi che si ritrovano a combattere contro la giustizia semplicemente per pure vicende sentimentali. Dalla figura di Roberto, giovane omosessuale costretto a nascondere la sua vera natura per evitare di essere perseguitato dalla legge; fino ad arrivare ad esempio a Matilde – la quale fondamentalmente è un’adultera perché innamorata di Vittorio Conti, ma ancora legata al marito.

Nelle ultime puntate poi, è emerso l’ennesimo problema relativo all’epoca trattata, ovverosia quello della gravidanza extra coniugale: una donna infatti veniva discriminata laddove fosse rimasta incinta senza la sicurezza di un matrimonio. Proprio su tale disagio si articoleranno le prossime puntate: la protagonista assoluta degli episodi – Gemma – chiederà aiuto al suo più caro amico d’infanzia.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni epocali, ecco cosa succederà

Le nuove puntate de’ Il Paradiso delle Signore sono ambientate precisamente nel 1963, un’epoca in cui non era concepibile l’idea che una donna potesse allevare un figlio da nubile. Per questo motivo, Gemma si ritrova ad affrontare un disagio notevole in seguito alla scoperta della gravidanza; al momento non sappiamo ancora chi sia il padre, anche se diverse ipotesi fanno presupporre che si tratti di Marco – fidanzato con la sorellastra Stefania e residente in America.

La giovane si sfoga periodicamente con il suo più caro amico d’infanzia, Roberto. Il giovane omosessuale riesce a comprendere la ragazza più di ogni altro, proprio perché lui stesso è costretto a nascondere i suoi sentimenti per il compagno Mario. Tuttavia, nel corso della puntata, sembra che il ragazzo avrà un’illuminazione importante, che potrebbe salvare la dignità di entrambi. Gemma infatti partecipa ad una sfilata ed indossa un vestito da sposa, l’episodio si conclude con un’inquadratura importante su Roberto. Cosa significa?

Sicuramente il giovane cercherà di risolvere il problema con una soluzione molto semplice: Roberto potrebbe chiedere a Gemma di sposarlo nelle prossime puntate. Si tratta infatti di un escamotage che consentirebbe al ragazzo di vivere la sua storia d’amore con Mario, permettendo al contempo di allontanare le malelingue dall’amica d’infanzia. Persiste tuttavia un dubbio importante: cosa succederebbe laddove il padre del bambino dovesse rivelarsi improvvisamente? Per scoprirlo dovremo attendere la prossima messa in onda de’ Il Paradiso delle Signore.