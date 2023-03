The voice senior bomba. Arriva l’annuncio della vincitrice

Si è da poco conclusa la seconda edizione di The Voice Senior: la vincitrice del programma ha un importante annuncio da fare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

The Voice Senior ha saputo conquistare nuovamente i telespettatori italiani: le performance memorabili dei partecipanti hanno commosso e divertito il pubblico, consentendo al programma di raggiungere ottime percentuali di ascolti. Stesso discorso vale per la versione junior, format che tra l’altro ha saputo coinvolgere anche le nuove generazioni e i millennial.

Antonella Clerici mostra nuovamente estrema professionalità e carisma, qualità che fanno da garanti per la buona riuscita dei progetti che la vedono come protagonista. Il sorriso smagliante e l’atmosfera spontanea le permettono di minimizzare il distacco tra conduttore e telespettatore, tanto che molti la considerano parte integrante della propria quotidianità.

Tornando a The Voice Senior, l’edizione corrente ha visto sul podio la 65enne Maria Teresa Reale. La cantante, grazie alla vittoria, ha potuto condividere il suo pensiero in seguito all’ospitata nelle varie produzioni televisive Rai. In particolare, è stata invitata da Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno: l’artista ha quindi espresso i suoi desideri futuri.

The Voice Senior: importante annuncio da parte della vincitrice del programma

Maria Teresa Reale conquista il palco di The Voice Senior, aggiudicandosi il primo posto nella competizione finale. La storia dell’artista ha colpito il pubblico tanto quanto il suo talento: inizia la sua carriera diversi anni prima, condividendo la passione con il marito. In seguito alla scomparsa prematura della sua anima gemella, si allontana temporaneamente dalla musica. The Voice rappresenta quindi la sua rinascita e la sua seconda possibilità di condividere emozioni e pensieri con l’inconfondibile voce.

Dopo otto anni, Maria Teresa torna a cantare e sceglie proprio Clementino come coach – simbolo di giovinezza e allegria. La 65enne infatti è molto legata alle nuove generazioni, aspetto che ha coltivato grazie alla professione di insegnante. Ora, grazie al programma potrà trasformare la sua passione in una vera e propria occupazione.

“Ho il contratto con l’Universal” – ha spiegato a Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno – “sono in attesa dell’inedito, dopo si vedrà”. Inoltre, Maria Teresa ha dedicato un particolare pensiero alla Rai, in quanto complice nella realizzazione dei suoi sogni: “Sto facendo tante ospitate e questa è una cosa che mi onora. Voi della Rai siete stupendi, squisiti e gentili, vi ringrazio di cuore”.

Possiamo considerare questo come un nuovo inizio per la cantante, Maria Teresa Reale ha saputo affrontare il palco di The Voice Senior dopo diversi anni di lontananza. Inoltre, durante la messa in onda, la cantante ha dovuto superare la scomparsa di uno dei suoi amati gatti. Questo non l’ha ostacolata nel raggiungimento dell’obiettivo.