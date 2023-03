Uomini e Donne: oggi la decisione drastica | C’entra la dama

La dama gela definitivamente il cavaliere: negli studi di Uomini e Donne qualcosa non quadra. Scopriamo insieme cos’è successo nel corso della puntata.

Le nuove puntate di Uomini e Donne hanno debuttato sul palinsesto di Canale 5, mostrandoci dei risvolti piuttosto scontati. In primo luogo, nel corso della puntata di venerdì 10 marzo, abbiamo avuto occasione di concentrarci sulla love story (se così possiamo chiamarla) tra l’iconica dama torinese e il suo cavaliere Silvio.

Sembra infatti che Gemma abbia trovato anche in questo caso qualcosa da recriminare al corteggiatore: le espressioni colorite ed eccessivamente passionali hanno bloccato i bollenti spiriti della Galgani, la quale ha ammesso di sentirsi a disagio in presenza della new entry. Le sue dichiarazioni hanno generato il caos in centro studio, soprattutto rispetto a Gianni Sperti che si è detto stufo dei continui appunti nei confronti dei corteggiatori. In effetti, sembra che la dama torinese non sia mai contenta, tanto che molti sostengono che il suo unico vero amore sia la seggiolina rossa.

Dopodiché, Maria De Filippi è passata ad occuparsi di un altro volto storico del Trono Over: Roberta Di Padua ha iniziato una nuova frequentazione, risolta purtroppo in un nulla di fatto. La dama infatti sembra concentrata su Andrea, il corteggiatore di Nicole, nonostante quest’ultimo le abbia fatto capire di non nutrire interesse nei suoi confronti. Eppure, non è finita qui: scopriamo insieme cos’è successo.

U&D: la dama gela definitivamente il cavaliere

Riccardo Guarnieri ha dimostrato in più di un’occasione di avere la tendenza a tornare dalle ex in mancanza di dame nel parterre femminile: l’ha fatto in passato con Ida Platano ed ora ha deciso di rispettare lo stesso modus operandi con Roberta Di Padua. Maria li ha chiamati in centro studio, in modo da affrontare definitivamente l’argomento.

In seguito alla fine della scorsa registrazione infatti, Riccardo ha raggiunto Roberta: il cavaliere ha criticato la dama rispetto all’interesse mostrato per un ragazzo molto più giovane di lei, sostenendo che la fine della loro storia sia derivata da una stupidaggine assolutamente risolvibile. L’atteggiamento del cavaliere è stato percepito dal pubblico e dalla stessa conduttrice come un tentativo di approccio.

Peccato che la Di Padua abbia messo immediatamente in chiaro di non avere intenzione di riprendere una conoscenza con il cavaliere tarantino. La dama ha spiegato di aver bisogno di leggerezza, necessità che non può essere sicuramente soddisfatta da Guarnieri. Riccardo ha quindi protestato, sostenendo che l’unico motivo della rottura fosse da attribuire all’amicizia con Armando.

Sostanzialmente, la dama e i due cavalieri sono tornati a parlare del passato: la famosa telefonata in cui Armando avrebbe criticato la redazione con Roberta. La Di Padua si è dissociata completamente dalla conversazione, la quale si è conclusa nuovamente con un nulla di fatto. Ci sarà un ritorno di fiamma? Staremo a vedere!