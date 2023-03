Incentivi auto elettriche. Cosa succede con gli incentivi

Nel 2023 sono diverse le auto che possono essere comprate con l’Ecobonus. Cosa accadrà?

Va precisato che l’obiettivo sarebbe quello di rinnovare quanto prima il parco auto presente in Italia quando nel 2035 ci sarà l’addio alle vetture a benzina e diesel. Sicuramente saranno tante quindi le vetture elettriche a disposizione che rientrano nella misura e questo è un aspetto molto interessante da considerare e che va valutato in merito all’argomento auto e quello che accadrà nel nostro Paese.

Nel corso dell’anno del 2023 grazie al calo dei prezzi registrato nelle ultime settimane sarà possibile acquistare anche un Tesla con gli incentivi. Comprare una Tesla infatti potrebbe non essere mai stato così conveniente in Italia, e questo renderebbe felici molte persone che hanno questo sogno nel cassetto. Va precisato che la Casa americana che ha deciso di tagliare i prezzi nel nostro Paese aprendo le porte a un nuovo possibile boom del mercato. Soprattutto per quanto riguarda la Model 3, che risulta essere una vettura che nelle ultime settimane ha subito un netto calo del prezzo in Italia. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio

Cosa accadrà Cerchiamo di capire bene quale potrebbe essere lo scenario. Dobbiamo dire che si tratta di certo di una novità davvero molto interessante per tutti gli automobilisti, anche se bisogna fare le dovute precisazioni a tal proposito. A calare di prezzo, infatti, è proprio la Model 3 con singolo motore elettrico e la trazione posteriore, l’unico modello che al momento rientrerebbe proprio in quello che noi conosciamo come il cosiddetto Ecobonus di cui si parla molto nell’ultimo periodo e che sta catturando l’attenzione di molti utenti a tal proposito. Va precisato che il modello infatti è calato fino ad arrivare alla cifra di 41.490 euro e il prezzo potrebbe ancora scendere nelle prossime settimane. Questo è un aspetto da considerare.

Questa importante novità per il mercato italiano, e quindi anche per tutti gli appassionati al marchio che però vedevano nelle vetture della Casa un semplice sogno irrealizzabile, si piazza in un piano di crescita che la casa automobilistica Tesla ha l’obiettivo di raggiungere al più presto e quanto prima proprio per mettere a punto le sue idee, intenzioni e obiettivi.

Va considerato che il CEO ha svelato inoltre di avere in mente un traguardo industriale non di poco conto, ammettendo che entro il 2030 il brand punta proprio a invadere i mercati mondiali con una cifra abbastanza sostanziosa ossia di 20 milioni di veicoli all’anno, moltiplicando a questo punto di ben otto volte l’attuale capacità produttiva che si aggira sui 2,5 milioni suddivisi tra Paesi come Stati Uniti, Germania e Cina. Quello che va precisato e che è un aspetto molto importante è che vi è una mole di veicoli elettrici straordinaria che richiede comunque un grande investimento e il tutto non è da poco. Il CFO di Tesla Zachary Kirkhorn ha spiegato che servirebbero almeno 150 miliardi dollari per raggiungere l’obiettivo, quindi una cifra notevole. Una parte di questa cifra è stata spesa, con 28 miliardi utilizzati per i nuovi stabilimenti della Casa sparsi per il mondo.