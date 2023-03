The Voice Kids nuova edizione| Cosa sta accadendo

Il nuovo format di The Voice ha conquistato un successo notevole: i piccoli artisti sono entrati nel cuore dei telespettatori italiani. Cosa succederà ora? La Rai investirà su una seconda stagione?

La nota trasmissione prodotta dal canale pubblico ha letteralmente conquistato i telespettatori italiani. Considerando i palinsesti televisivi, incentrati su performance e volti fondamentalmente senior, The Voice Kids ha rappresentato per molti una ventata di aria fresca. Il programma ha saputo esaltare piccole gemme, destinate forse un giorno ad entrare a far parte del panorama musicale nazionale.

Antonella Clerici ha saputo trasformare (come sempre) i suoi programmi di punta in oro: dopo il successo di E’ sempre mezzogiorno – facsimile de’ La prova del cuoco – la conduttrice ha dimostrato per l’ennesima volta di essere nata per questo lavoro. La sua giovialità, la spontaneità e soprattutto la dolcezza mostrata nei confronti dei piccoli partecipanti hanno fatto da garanti per il successo dei nuovo format della trasmissione.

Dato il risultato ottimale, in molti si chiedono se la Rai abbia intenzione di investire eventualmente su una seconda stagione. Effettivamente, la prima edizione è stata apprezzata dalla maggior parte dei telespettatori, ragion per cui i vertici del canale pubblico non hanno motivo di rifiutarne la produzione. Approfondiamo insieme l’argomento.

The Voice’s Kinds: in arrivo una seconda stagione?

Il successo di The Voice Kids, oltre all’indice di ascolti, nasce anche dalle frequenti ricondivisioni sui social network. In particolare, diverse performance sono divenute virali su Tik Tok, mentre su Twitter l’hashtag relativo al programma ha mantenuto sempre il podio rispetto a diffusione e utilizzo sulla piattaforma. Questo perché il nuovo format ha saputo coinvolgere diverse fasce d’età, contrariamente alla versione originale che aveva colpito principalmente il pubblico senior.

La Rai ha avuto così la capacità di colpire il cuore dei telespettatori, grazie alla dolcezza dei piccoli grandi talenti selezionati. E’ giusto quindi lasciare maggior spazio alle nuove generazioni, motivo per cui i telespettatori hanno espresso il desiderio di una seconda edizione. Sembra infatti che il canale pubblico abbia previsto la prossima messa in onda per dicembre 2023, mantenendo il cast attuale: Antonella Clerici alla conduzione; Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Ricchi e Poveri come coach e giudici del programma.

Ennesimo successo conquistato dal volto di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici infatti ha espresso la sua sincera soddisfazione per la buona riuscita della trasmissione: “C’era una volta una piccola bambina che sognava di fare la conduttrice” – si legge sul profilo Instagram della Clerici – “I sogni diventano realtà”; accompagnato poi ad un dolce pensiero per i partecipanti: “Grazie a tutti! Vi porterà sempre nel cuore e con voi questa prima edizione di The Voice Kids”.