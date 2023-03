Conto al ristorante. Chi lo deve pagare – Formatonews

Cerchiamo di capire quali sono le regole sul galateo al ristorante. Ve ne sono diverse da tenere in mente se vogliamo comprendere come ci si comporta.

La domanda più frequente è quella che riguarda chi dovrebbe pagare il conto al ristorante. A cena fuori con gli amici, i parenti, i colleghi di lavoro o il proprio partner, al momento di saldare il conto chi deve pagare? Attenzione dato che non è l’uomo, il padre o il più anziano a dover pagare, ma a pagare è, semplicemente, chi invita a mangiare fuori.

Ovviamente ci sono delle variabili che vanno considerate al momento del pagamento del conto al ristorante e che incidono notevolmente sulla scelta di chi deve pagare il conto e chi invece è un semplice e fortunato invitato. Scopriamo quindi come regolarsi su chi deve pagare il conto al ristorante e qual è la regola definita dal galateo.

Le regole

Quello che va assolutamente precisato è che il galateo nel corso del tempo ha cambiato le proprie regole, tanto che adesso non esiste più la distinzione tra generi, ossia non è l’uomo a dover obbligatoriamente pagare. Quindi chi deve pagare il conto è chi invita a cena fuori. Quindi quello che è fondamentale è saper distinguere e mettere in chiaro fin da subito chi è invitato e chi la persona che invita.

Per incorrere in spiacevoli incomprensioni e anche pessime figure si può chiarire prima di recarsi al ristorante chi dovrà pagare o se è meglio dividere tra i commensali la cena e in che maniera. Ma dobbiamo precisare che se si tratta di un primo incontro, un incontro di lavoro o una festa la regola sopra descritta è la regola d’oro. Non dimentichiamo che vi è anche la situazione di amici o fidanzati che si invitano a cena fuori ed escono. In questo caso i consigli da seguire per pagare il conto al ristorante sono diversi e ve li riportiamo qui di seguito.

Innanzitutto vi è il dividere il conto “alla romana”, e quindi scegliere un ristorante adeguato al budget della persona con cui si esce per non mettere in difficoltà nessuno; pagare il conto una volta per uno; ognuno paga per sé e la cifra esatta di quello che ha mangiato.

Conto da dividere

Comunque c’è da dire che adesso quando si esce al ristorante si è soliti dividere il conto. Dobbiamo anche ricordare che accade a volte che la divisione del conto tra i commensali spesso non è accettata dai ristoratori, quella della divisione del conto è il comportamento più comune e anche più accettato.

Accade che il titolare può rifiutarsi di dividere il conto, ma soltanto se ha esplicitato questa condizione contrattuale, per esempio sul menù o all’ingresso del ristorante.

In caso contrario, si possono richiedere conti separati e il ristoratore non può si può rifiutare. Adesso sappiamo come è giusto comportarsi quando siamo al ristorante e come dovrebbe avvenire la ripartizione del conto, se dobbiamo contribuire al pagamento oppure fare in modo che qualcuno paghi per noi, ma solo se il galateo lo suggerisce.