Barbara D’Urso un’addio inaspettato | Cosa ha dovuto decidere

Barbara D’Urso confessa al pubblico una realtà inaspettata: l’addio della conduttrice lascia i followers senza parole. Scopriamo insieme cos’è successo.

Il ritorno epocale di Barbara D’Urso sul palcoscenico ha conquistato un successo strepitoso, complice sicuramente la simpatia e il carisma della conduttrice Mediaset. Da pochi giorni infatti, quest’ultima è approdata presso il Teatro Nazionale di Milano con la rappresentazione di Taxi a due piazze.

La storia narra le vicende sentimentali di una moglie costretta a dividersi tra due mariti: gli equivoci, la simpatia e la suspense fanno da garanti per una performance con i controfiocchi. Nel frattempo, la conduttrice è tornata ad occuparsi di Pomeriggio Cinque, documentando la sua quotidianità attraverso il suo profilo Instagram.

Proprio tramite social, Barbara D’Urso ha ammesso di aver dovuto compiere diverse rinunce nell’ultimo periodo: una in particolare ha colpito profondamente il cuore dei suoi fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Barbara D’Urso, l’addio inaspettato lascia senza parole il popolo del web

L’iconico volto Mediaset non ha limitato la sua carriera alla semplice conduzione televisiva, bensì anche alla recitazione e alla danza. E’ risaputo infatti che Barbara D’Urso ami profondamente la disciplina classica, tanto da non essere mai riuscita ad abbandonare le punte. La passione le venne tramandata dalla madre Vera, per questo motivo – in seguito alla sua scomparsa – la D’Urso ebbe difficoltà a riavvicinarsi alla danza. Dopodiché, tale forma artistica si tramutò invece in una valvola di sfogo.

Ebbene, sembra che a causa delle prove frequenti relative alla rappresentazione teatrale – oltre che alla messa in onda di Pomeriggio Cinque – Barbara D’Urso non avesse il tempo materiale per potersi dedicare a tutte le sue passioni. La conduttrice si è così allontanata temporaneamente dalla danza classica: “Per le prove a teatro non facevo più danza” – ha raccontato – “e non c’era più il caffeuccio con la crema”. Ora, dato il successo di Taxi a due piazze, la conduttrice ha avuto la possibilità di tornare alle sue abitudini, danza classica inclusa.

Il tutto è stato documentato come di consueto tramite il profilo Instagram della conduttrice: lo yogurt e la frutta hanno così lasciato spazio ad un invitante cornetto, mentre il succo e l’acqua sono stati sostituiti dall’immancabile caffè. E’ risaputo infatti che gli attori di teatro debbano compiere delle rinunce, questo include anche l’alimentazione – necessaria per poterli sostenere nel corso delle prove.

Ad ogni modo, Taxi a due piazze ha consentito a Barbara D’Urso di dimostrare per l’ennesima volta di essere una macchina da palcoscenico: le telecamere, così come le luci teatrali le risplendono addosso. Il suo carisma rimane insostituibile, ragion per cui Piersilvio Berlusconi – Amministratore Delegato Mediaset – non riesce a farne a meno.