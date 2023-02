Barbara D’Urso shock | E’ successo nel fine settimana

La storica conduttrice di Pomeriggio Cinque appare irrefrenabile: ennesimo successo professionale per Barbara D’Urso. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Nonostante in molti abbiano tentato di surclassare l’iconica Barbara D’Urso, la conduttrice è tornata alla ribalta più forte di prima. Nel marzo del 2021, Piersilvio Berlusconi – Amministratore Delegato Mediaset – aveva annunciato un significativo ridimensionamento dei programmi che vedevano la conduttrice protagonista. Nelle mani della showgirl rimase solo Pomeriggio Cinque, sua trasmissione di punta dal 2008.

Nonostante questo, i vertici Mediaset non hanno potuto non notare l’affetto e la frequenza di ascolti relativi alla messa in onda di Pomeriggio Cinque, ragione per cui è apparso evidente di quanto Barbara D’Urso sia nata per questo lavoro. Nel frattempo, dopo ben 15 anni di lontananza dal palcoscenico, la conduttrice è tornata ad esibirsi presso il Teatro Nazionale di Milano, conquistando un successo a dir poco strepitoso.

L’iconico volto Mediaset probabilmente tornerà persino in prima serata, la stessa conduttrice e attrice infatti ha dichiarato che potrebbero giungere ulteriori notizie interessanti riguardo la sua carriera e professione. Ad ogni modo, concentrandoci sul presente, il suo debutto con Taxi a due piazze ha battuto ogni record. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Barbara D’Urso conquista Milano, la conduttrice di Pomeriggio Cinque è imbattibile

La conduttrice aveva aggiornato i followers riguardo le prove di Taxi a due piazze, rappresentazione teatrale che racconta la storia di una donna (interpretata da Barbara D’Urso) divisa quotidianamente tra due mariti. Si tratta di una commedia in cui la protagonista Giulia spesso cade vittima di equivoci e gaffe dovute alla confusione dei due rapporti, una sceneggiatura destinata a strappare un sorriso sul volto degli spettatori. Il debutto presso il Teatro Nazionale di Milano è stato un vero e proprio successo.

Nel week-end Barbara D’Urso è tornata sul palcoscenico dopo 15 anni di lontananza ed ha letteralmente conquistato più di mille spettatori. Per chi non avesse letto gli aggiornamenti riguardo alle prove, tecnicamente avrebbe dovuto esibirsi anche una delle più grandi amiche di infanzia della conduttrice. Angela non ha resistito all’ansia da prestazione, ragion per cui ha preferito sedere nel pubblico e godersi lo spettacolo senza prendervi parte. Moltissime persone le hanno chiesto una foto, entusiasmo dovuto alla notorietà derivata dagli aneddoti giovanili raccontati dalla conduttrice.

Dopodiché, la conduttrice ha festeggiato con i suoi amici più cari e con gli altri membri del cast di Taxi a due piazze: Franco Oppini, Giampaolo Gambi e Rosalia Porcaro. Sui social Barbara D’Urso ha condiviso i momenti più belli, oltre che numerosi video che la ritraggono felice e sorridente, intenta a ballare e divertirsi.

“Sacrificio, passione ed amore” – si legge – “Ma tutto ieri sera mi è tornato meravigliosamente indietro”. La conduttrice ha poi ringraziato i 1500 spettatori, oltre che gli amici giunti da ogni dove per assistere all’epocale ritorno sul palcoscenico dell’iconico volto Mediaset: “1500 persone per il mio debutto. […] dopo 15 anni”.