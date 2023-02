Case alle stelle. Ecco dove ancora si può comprare bene

Purtroppo, per gli italiani che hanno voluto investire nei beni immobili, non sempre la soluzione è stata quella ottimale. Con i prezzi delle case che hanno toccato ormai cifre da record, comprare una casa è diventato davvero tanto difficile e soprattutto molto dispendioso. Se si pensa al passato quando invece, acquistare una casa poteva risultare semplice e non drammatico come di questi tempi.

Si parla ovviamente della nota dolente dell’inflazione, l’aumento vertiginoso dei prezzi ha inciso tantissimo anche nell’aumento dei prezzi delle casa. Basti pensare che il costo è cresciuto dello 0,3%, mentre rispetto a gennaio 2022 si sale addirittura del 2,7%. Vi è da dire però che se al Nord i prezzi sono sempre alle stelle, non proprio in tutta Italia comprare è diventato impossibile, ci sono regioni dove per fortuna la situazione non è così difficile e dove sicuramente vi è un vantaggio migliore.

I prezzi e le città italiane

Facciamo un’analisi di alcune città italiane per renderci conto della situazione in fatto di numeri e percentuali. Nelle città con più di 250.000 abitanti l’aumento dei costi rispetto a dicembre è dello 0,3%, con una media di 3.152 euro al metro quadro, mentre nelle città con meno di 250.000 abitanti si ha un +0,1% rispetto a dicembre, con una media di 1.765 euro al metro quadro.

Se vogliamo parlare delle città più care dove acquistare casa è davvero un miraggio, troviamo Milano, con 5.166 euro al metro quadro. Poi a seguire la città di Firenze con 4.028 euro al metro quadro. Poi la capitale Roma con 3.347 euro al metro quadro. Citiamo anche Bologna con 3.275 euro al mq e la bellissima Venezia con 3.008 euro al mq.

Ma cosa accade nel resto d’Italia, come sono i prezzi al metro quadro? In Sicilia, per l’esattezza a Palermo, la richiesta è di 1.073 euro al mq, se ci spostiamo a Catania siamo sui 1.090 euro al mq e invece in Campania, nella città di Caserta siamo sui 1.186 euro al mq. Nel nord abbiamo Bergamo, con 1.132 euro al metro quadro e Vicenza con 1.381 euro al metro quadro.

Il comune più conveniente

Ma esiste un comune italiano dove è più conveniente comprare rispetto ad altri? Il comune dove conviene di più acquistare è Catania, con 1.226 euro al metro quadro, seguito da Palermo con 1.304 euro al mq, Vicenza con 1.526 euro al mq, Genova con 1.581 euro al mq e Varese con 1.615 euro al mq.

Dobbiamo precisare che per le città come Milano, Firenze e Roma, è possibile anche vedere come sono variati i prezzi da gennaio 2022 a gennaio 2023. Quelle che hanno registrato un costo maggiore sono le abitazioni nel comune di Treviso con +10%, nella provincia di Padova con il +8,9% e nel comune di Monza con il +7,8%. Aspetto positivo è il Sud, dove addirittura si è registrata la diminuzione dei prezzi. Nella provincia di Catania si segna un -2,6%, seguita dalle province di Palermo con un -1,3% e Napoli con un -1%. Una provincia al risparmio è Genova, col -0,5%, mentre invece la situazione è difficile per la città di Treviso.