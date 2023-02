Stufa a legna o pellet_ Ecco cosa conviene usare? – formatonews

Recentemente il costo di legna e pellet è salito davvero tanto fino ad arrivare a dei prezzi davvero esorbitanti.

Il problema che affligge molte famiglie italiane in questo ultimo periodo riguarda proprio il vertiginoso aumento del costo delle bollette. Le famiglie quindi cercano di risparmiare il più possibile. A tal proposito cerchiamo di comprendere meglio e fare un confronto soprattutto tra legna e pellet. Quale scegliere tra i due per spendere meno?

Con il freddo che ancora non ci ha lasciato e che durerà ancora per diverse settimane, è difficile reperire la legna per potersi scaldare e quando la si trova quella che è in minima quantità garantita costa moltissimo. Ma anche il costo del pellet è aumentato. Ma esiste una differenza tra le due? Cosa conviene maggiormente per una questione di risparmio in un periodo difficile dove tutto costa tanto, anche la legna da ardere?.

Quale la scelta migliore Le stufe a pellet funzionano mediante l’elettricità e grazie a un sistema integrato questo permette di stabilire gli orari di accensione. Cosa è il pellet ? “ll legno in pellet è un combustibile ricavato dal legno vergine, talvolta partendo da scarti di lavorazione, altre volte dal tronco intero. Può essere definito come “biocombustibile addensato, generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5 mm e 30 mm, e con estremità interrotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura”. Il pellet, produce pochi residui e quindi a questo punto inquina meno rispetto alla legna.Ma non va dimenticato che la manutenzione della stufa a pellet è molto costosa e il suo funzionamento dipende dalla corrente elettrica, che come sappiamo è anch’essa costosa in questo periodo. Altro aspetto da considerare è che il pellet sprigiona meno calore rispetto alla legna. Intanto è stimato che nell’anno in corso, il 2023, si risparmierà quasi il doppio se si sceglie di usare la legna. Infatti, se facciamo dei calcoli, un sacco da 15 kg di pellet costa circa 16 euro, se paragoniamo invece con un quintale di legna da ardere, questa costa intorno ai 20 euro.

Altri fattori che vanno considerati sono che una stufa a legna costa meno rispetto a una a pellet, ma ovviamente il costo dipende soprattutto dalle dimensioni della stufa in questione. Quello che va assolutamente detto è che una buona stufa a pellet può costare tra i 1.000 e i 3.500 euro, una stufa a legna potrai spendere tra i 500 e i 4.000 euro, quindi i prezzi oscillano notevolmente. Per scegliere una stufa, è indispensabile valutare innanzitutto le dimensioni degli ambienti che bisogna scaldare.

Altro aspetto molto importante è cercare una stufa che abbia almeno 3 stelle come valutazione. Un aspetto che non va sottovalutato è che la stufa a pellet è più pratica da usare rispetto a quelle che invece funzionano a legna, possiamo facilmente reperire il pellet al supermercato e conservarlo senza fatica in casa, a differenza della legna. Invece, la legna va aggiunta regolarmente. Un altro vantaggio è il fatto che il pellet non sprigiona fumo in casa mentre la legna può annerire i muri.