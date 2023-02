Kekko dei Modà e la malattia| Ecco tutta la verità

Kekko dei Modà ha dovuto davvero fare i conti con la malattia. Ma che cosa è successo nel dettaglio al cantante?

Il lungo silenzio e l’assenza dalle scene dei Modà non è passato inosservato ai suoi fan che tanto lo amano e che da sempre seguono le sue canzoni. In tanti si sono domandati che cosa sia successo al cantante che per un periodo non ha dato notizie di sé, il gruppo infatti è quasi sparito dalle scene.

In occasione dei 20 anni dei Modà, i componenti sono tornati nuovamente a calcare il palco del Teatro Ariston in occasione del famoso Festival della Canzona italiana.

Sembra che l’assenza del gruppo sia dipesa dalla malattia di Kekko dei Modà, il quale non ha nascosto un periodo molto difficile che ha vissuto con le sue debolezze, le sue paure e i suoi problemi. Ma cerchiamo di capire cosa sia successo nello specifico e cosa ha fatto allontanare il cantante dal palco per diverso tempo.

La confessione sulla sua salute

Francesco Silvestre ha dovuto fare i conti prima con la malattia della mamma e poi con quella della sorella. Non è stato un periodo per nulla facile. La madre ha dovuto seguire un lungo percorso di chemioterapia.

In quel periodo però il leader dei Modà ha vissuto un vero e proprio blocco nello scrivere e nel comporre, quindi quello dello scrittore e del compositore è stato un momento della sua vita molto buio.

Una sorta di battuta di arresto a livello musicale, buio totale che per un artista è davvero un incubo. Poi c’è stato il Covid che ha chiuso tutti in casa e anche l’artista stesso si è sentito ancora peggio.

La malattia

Lo stesso Kekko ha ammesso di aver sofferto di una grave forma di depressione, fino ad arrivare al punto di non riuscire a muovere le gambe. Un blocco incredibile.

Si è pensato subito a una malattia degenerativa, ma in realtà si trattava di una brutta depressione. Kekko soffriva da anni di attacchi di panico tanto da arrivare a colpire e a bloccare il suo fisico con l’accumulo di eccessivo stress.

Questo purtroppo lo ha portato ad allontanarsi dalle scene, non poteva affrontare il palco e dedicarsi alla sua tanto amata professione legata alla musica. Per fortuna il periodo triste e difficile è passato e quindi l’artista con il sostegno della mamma e della sua compagna Laura è riuscito ad allontanare tutto e a mettersi alle spalle il peggio, ricominciando la sua carriera e portando avanti la sua professione con grande gioia e soddisfazione.

La cosa bellissima è che l’artista ha avuto anche una figlia di nome Gioia, quale dono migliore per stimolarlo maggiormente a non abbandonare mai la musica. Proprio a Sanremo 2023, con il brano Lasciami, l’artista racconta proprio della sua depressione, di quel periodo buio che ha vissuto, cercando proprio il riscatto e la rinascita.

I Modà ritornano sul palco dell’ Ariston dopo ben dieci anni. È stato un ritorno tanto atteso e dall’incredibile successo di pubblico!