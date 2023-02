Cantante Mascherato wow| La prima maschera è lui! – Formatonews

Incredibile rivelazione per lo show “Il Cantante Mascherato”! La prima maschera svelata è proprio lui

È sempre più vicino il momento di tornare a cantare sotto le maschere! Il programma televisivo “Il Cantante Mascherato” sta per tornare sugli schermi, suscitando l’entusiasmo di milioni di telespettatori.

La tensione sale mentre l’inizio del programma si avvicina sempre di più e ci si chiede quale sarà la prossima maschera a stupirci con la sua voce e il suo talento. Ma ad alimentare ancora di più l’attesa è la recente rivelazione della prima maschera che ha già fatto parlare di sé. Nel nostro articolo sveleremo finalmente alcuni indizi determinanti. La prima maschera è lui.

Ecco chi è la prima maschera del Cantante mascherato

Cresce l’attesa per “Il Cantante Mascherato“. Dopo la fine del Festival di Sanremo 2023, molti telespettatori non vedono l’ora di poter assistere a questo nuovo spettacolo pieno di sorprese. E quest’anno c’è una novità in più: “Il Mascherato per una Notte“. Milly Carlucci ha infatti rivelato che in ogni puntata ci sarà un vip diverso che si celerà sotto la maschera di un cuore con una corona. Durante la puntata verranno forniti indizi e cinque ipotesi, e a metà serata ci sarà lo smascheramento. Ma vediamo quale sarà la prima maschera.

Ma le novità per la prossima edizione di “Il Cantante Mascherato” non sono affatto finite. Durante il Festival di Sanremo, infatti, è stato trasmesso il primo promo dello show con i cinque giurati. Accanto a FlavioInsinna e Francesco Facchinetti ci saranno tre nuovi giudici: si tratta di Iva Zanicchi, Christian De Sica e Serena Bortone.

Questi cinque giurati, attraverso gli indizi forniti di puntata in puntata, dovranno cercare di indovinare quale vip si nasconde sotto le maschere. Non ci sarà quindi Arisa, ormai impegnata con Amici, e nemmeno Caterina Balivo.

Ci si attendono grandi cose dalla prossima edizione di questo meraviglioso programma televisivo. Le attese sono altissime e i telespettatori e appassionati dello show non vedono l’ora di assistere ad una gara “all’ultimo canto” dove i protagonisti cercheranno di dare il meglio di loro senza però far scoprire la loro identità. L’appuntamento, dunque, è per il 18 marzo 2023. Per questa nuova splendida edizione del programma, inoltre, i concorrenti e le loro rispettive maschere saranno ben 12 e alla fine di ogni puntata vi sarà uno smascheramento.

Al centro della puntata, inoltre, verrà svelato il Mascherato per una notte con un costume che rappresenta un cuore con una corona. Appuntamento, quindi per sabato 18 marzo in prima serata su Rai1.