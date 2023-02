Uomini e Donne in love | Arriva la bellissima notizia

By

I telespettatori saranno sicuramente felici della bellissima notizia che è arrivata riguardo Uomini e Donne. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi pomeridiano più seguiti in assoluto. Il dating show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5 continua a macinare grandissimi successi e a far parlare di sé.

Con oltre 20 anni di presenza costante nella tv italiana, il programma è diventato un vero e proprio fenomeno sociale, capace di coinvolgere milioni di spettatori ogni settimana. Ed è per questo che la bellissima notizia che è arrivata nelle ultime ore ha sconvolto positivamente moltissimi appassionati e telespettatori del programma. Ecco che cosa è successo.

Arriva la bellissima notizia a Uomini e Donne in love

La bellissima notizia che sta facendo il giro del web in questi giorni riguarda una delle ex protagoniste del programma, Valentina Pivati. La giovane corteggiatrice, che ha preso parte a Uomini e Donne nel 2018, è attualmente in dolce attesa e aspetta un bambino. La bellissima showgirl ha partecipato ad un’edizione del programma conquistando una grande fetta del pubblico. Dopo una breve storia con Mariano Catanzaro, la donna ha conosciuto Andrea, che è diventata la sua anima gemella.

I due sono già genitori della piccola Alycia, nata a dicembre del 2021 e la notizia della dolce attesa di Valentina sta facendo il giro del web e ha scatenato una vera e propria pioggia di commenti da parte dei fan del programma. Tutti sono felicissimi per la coppia e non vedono l’ora di scoprire se la nuova arrivata in famiglia sarà un maschietto o una femminuccia.

I due hanno dichiarato di essere felicissimi annunciando che la famiglia Pico si allarga e diventeranno presto 4 membri. La donna ha pubblicato sui social un bellissimo video in cui si vede lei e Alycia dare la bella notizia ad Andrea. Un momento bellissimo che la sua famiglia può finalmente vivere in maniera serena, a differenza della prima gravidanza.

Pivati e la dolce attesa

A prima gravidanza di Valentina Pivati non è stata assolutamente serena. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti dovuto affrontare un momento così bello mentre era positiva al Covid. La giovane mamma scoprì infatti di essere positiva proprio nel giorno del presunto parto. Nonostante tutto, Valentina ha superato questa difficile situazione con forza e positività, continuando a vivere il suo sogno di diventare madre.

Intanto, Valentina gode anche del primo anno di vita della sua prima figlia, Alycia, che ha realizzato il suo “sogno più bello”. Il futuro sembra essere molto luminoso per questa giovane mamma e la sua famiglia, e noi non vediamo l’ora di scoprire le prossime novità. Intervistata, Valentina ha dichiarato che con il prossimo figlio non avrebbe pianificato nulla, dimostrando ancora una volta la sua forza e la sua capacità di superare ogni ostacolo.