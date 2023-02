Uomini e Donne: colpo di scena| Federico ha scelto?

Le anticipazioni di Uomini e Donne non preannunciano niente di buono: sembra che Federico sia stato costretto a scegliere ed abbandonare il trono. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

L’edizione corrente vede come protagonisti indiscussi i partecipanti del Trono Over, i cavalieri e le dame hanno letteralmente surclassato i colleghi del Trono Classico. I tronisti si trovano infatti di fronte ad un bivio.

Sono moltissimi i telespettatori nostalgici delle passate edizioni di Uomini e Donne, i troni infatti non riescono ad appassionare il pubblico come un tempo. I corteggiatori non rispettano la figura del tronista e abbandonano lo studio ogniqualvolta si presenta una difficoltà. Questo perché fondamentalmente il desiderio di notorietà ha superato di gran lunga la presunta volontà di incontrare la propria anima gemella all’interno del dating show. Nel caso di Federico Nicotera, il discorso appare più delicato di quanto si possa immaginare.

A tal proposito, le anticipazioni non preannunciano niente di buono: sembra che una corteggiatrice abbia imposto un ultimatum al tronista. Federico si è visto quindi costretto a scegliere, nonostante effettivamente non si sentisse ancora pronto. Scopriamo insieme cos’è successo nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne.

U&D: Federico costretto a scegliere? La verità

Federico Nicotera ha sempre dimostrato di essere un ragazzo molto sensibile e particolarmente suscettibile alle reazioni delle sue corteggiatrici. Ha trovato due donne molto forti, capaci di esprimere opinioni chiare e concise. Entrambe infatti hanno sempre mostrato il proprio malessere rispetto alle eventuali attenzioni concesse alla rivale, ragion per cui il tronista si è visto costretto più di una volta ad uscire dallo studio per recuperare la corteggiatrice lesa.

Il comportamento difficile delle due, si scontra con il desiderio di Federico di seguire un percorso lineare. Ogni puntata abbiamo assistito alla dipartita di Carola oppure di Alice, entrambe hanno lasciato lo studio in più di un’occasione, mettendo il tronista in seria difficoltà. Ora, dopo mesi di malessere e pianti, sembra che una delle corteggiatrici abbia lasciato definitivamente gli studi di Uomini e Donne. Federico potrebbe quindi abbandonare il trono con la dama rimasta. Vediamo insieme i dettagli.

La protesta di Carola tramite social, Federico tenterà di riconquistarla

Le anticipazioni hanno confermato la dipartita di Carola, sembra che quest’ultima abbia deciso di lasciare il programma. Federico infatti ha organizzato un’esterna romantica ad Alice, dettaglio che ha portato la rivale ad alzare definitivamente bandiera bianca. Carola ha lasciato lo studio, ragion per cui Federico si è ritrovato da solo con Alice. In realtà, la questione nasconderebbe – a detta dei telespettatori – un complotto architettato dalla redazione.

Conduttrice, opinionisti e redazione sarebbero dalla parte di Alice. Maria De Filippi ha addirittura offerto un lavoro alla corteggiatrice, in modo da consentirle di trasferirsi nella città del tronista. In molti sostengono che la produzione stia spingendo Federico tra le braccia di Alice, escludendo Carola e facendola percepire come infantile ed egoista. Quest’ultima ha così abbandonato definitivamente il programma. Ad ogni modo, sembra che Nicotera non abbia intenzione di rinunciare a lei: dalle anticipazioni è emerso che il tronista sia andato a riprenderla!