Barbara D’Urso non sta bene | Ecco cosa succede

L’iconica conduttrice di Pomeriggio Cinque ha dovuto affrontare una serie di disguidi, causati da alcuni problemi di salute. Scopriamo insieme cos’è successo recentemente a Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso ha dovuto chiarire una serie di dinamiche nelle ultime settimane, prima fra tutti la news secondo cui la conduttrice avrebbe iniziato a frequentare Flavio Briatore.

Settimane fa, un tabloid avrebbe confermato l’indiscrezione secondo cui l’imprenditore e la conduttrice avrebbero alloggiato nel medesimo hotel milanese, in modo da poter passare del tempo insieme. La coppia sarebbe arrivata preventivamente separata in modo da eludere l’attenzione dei più curiosi. Dopodiché, si è diffusa a macchia d’olio la notizia secondo cui tra i diretti interessati starebbe nascendo una storia d’amore.

Barbara D’Urso è così intervenuta, chiarendo di non aver mai iniziato nessun tipo di frequentazione con Flavio Briatore. In effetti, quando si tratta di privacy, la conduttrice ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere effettivamente intollerante. La sua vita privata deve rimanere fuori dai riflettori. Ad ogni modo, niente flirt con Briatore, ora Barbara D’Urso deve combattere contro gli attacchi di panico. Vediamo insieme i dettagli.

Barbara D’Urso costretta a combattere contro l’ansia

Per la prima volta dopo diversi anni di lontananza, Barbara D’Urso tornerà ad esibirsi sul palco di un teatro. In particolare, la conduttrice approderà presso il Teatro Nazionale di Milano con uno spettacolo che la vede come protagonista indiscussa. Sicuramente si tratta di un’esperienza diversa rispetto a quella degli studi televisivi. Il feedback da parte del pubblico è immediato ed ogni errore può influenzare il successo dello spettacolo in atto. Per questo motivo, sembra che Barbara D’Urso si sia vista costretta ad affrontare ansia ed attacchi di panico. Attenzione però: il malessere non appartiene alla conduttrice, bensì alla sua amica del cuore Angela!

La conduttrice porta la sua amica del cuore sul palco!

Barbara D’Urso ha deciso di portare la sua migliore amica sul palco del Teatro Nazionale di Milano, in modo che le due possano esibirsi insieme nel nuovo spettacolo della conduttrice. Peccato che Angela, non abituata alla luce dei riflettori, stia cominciando a mostrare i primi segni di ansia da prestazione. La donna infatti ha dichiarato addirittura di non aver più intenzione di presentarsi alle prove: “Non vado più a fare le prove” – sono state le sue parole – “mi è venuto un attacco d’ansia, non ce la faccio”.

La conduttrice, dal canto suo, ha cercato di rincuorare la migliore amica, convincendola che si tratta semplicemente di un malessere momentaneo, destinato a sparire nel momento del debutto sul palcoscenico: “Ti sei spaventata ieri, ma ce la puoi fare. Oggi ci riproviamo, stai tranquilla” – ha risposto Barbara D’Urso.

“Dai, non ti puoi impanicare così” – ha poi continuato – “proviamoci un’altra volta a farla. E’ normale, non sei mai salita su un palcoscenico”. A quel punto, Angela ha ceduto ed ha chiarito: “Ci provo l’ultima volta, se sbaglio questa basta, perché mi sento male”. Insomma, niente è ancora certo, tuttavia il giorno del grande debutto è sempre più vicino!