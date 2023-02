Beatrice Valli cosa succede? | Nuovi problemi per lei

By

Colpo di scena per la famosa influencer a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo. Nuovi problemi per lei

Beatrice Valli, la bellissima influencer bolognese di 26 anni, ha letteralmente conquistato il pubblico grazie alla sua partecipazione al dating show televisivo, e trasmesso su Canale 5, Uomini e Donne. È stato proprio questo il luogo in cui ha conosciuto il suo attuale compagno e padre di sua figlia, Marco Fantini.

Una delle più grosse novità (probabilmente tra le più importanti della sua carriera) è la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Sono molti i fan dell’influencer che non vedono l’ora di sostenerla sul palco più prestigioso e famoso del mondo dello spettacolo italiano. Tuttavia, ci sono nuovi problemi per lei a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo. Ecco che cosa è successo.

Problemi per Beatrice Valli prima di Sanremo

Quando ormai è tutto pronto per l’inizio del Festival di Sanremo 2023, fa breccia la notizia che vede protagonista la bellissima Beatrice Valli. L’entusiasmo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, è altissima, ma la preparazione di Beatrice Valli sta attualmente attraversando un momento difficile a causa di un imprevisto. La cantante ha condiviso questa notizia con i suoi follower sulla sua pagina Instagram ufficiale, informandoli che sta affrontando una sfida inattesa. Ma di cosa si tratta e quali problemi hanno colpito la bellissima ex concorrente di Uomini e Donne?

“Non ci voleva” ha scritto la Valli su Instagram. La bella influencer ha infatti condiviso un selfie con i suoi follower, mostrando il suo viso particolarmente arrossato, concentrato specificatamente nella zona sotto gli occhi. Nell’immagine si vede come il viso della bella Valli presenti delle imperfezioni particolari, causate probabilmente da qualche prodotto.

Beatrice e suo marito Marco Fantini, infatti, sono stati truccati dalla make-up artist Valentina Paolillo. La truccatrice ha infatti applicato un full face su entrambi i protagonisti e, probabilmente, il trucco utilizzato deve aver causato qualche escoriazione sul viso della donna.

Cosa succede al Festival

Dunque a seguito del trucco utilizzato ultimamente dalla bellissima Beatrice Valli sono comparse sul viso dell’ex partecipante di Uomini e Donne delle arrossature piuttosto particolari, le quali hanno preoccupato l’influencer. Lei stessa ha scritto che questo incidente proprio non ci voleva a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Quindi la sua partecipazione è in pericolo? Fortunatamente la presenza della bellissima Beatrice Valli non è affatto in dubbio e, nonostante l’incidente provocato dal trucco, anche la splendida influencer potrà partecipare alla kermesse più famosa del mondo dello spettacolo italiano.