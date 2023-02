Fedez e Chiara Ferragni in case separate? | Ecco cosa si nasconde dietro

Incredibile decisione presa dalla coppia. Chiara Ferragni e Fedez vivono in case separate? Ecco che cosa sta succedendo

Chiara Ferragni, la fashion influencer più famosa d’Italia, sta per calcare il palco del Festival di Sanremo 2023 come presentatrice. I suoi fan sono in estasi all’idea di vederla nei nuovi panni di conduttrice e non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo per loro quest’anno.

Si tratta di un’occasione unica per vedere la Ferragni in azione su uno dei palchi più prestigiosi d’Italia e il suo apporto allo show promette di essere ricco di sorprese. Ma a tenere banco in questi giorni è un mistero che riguarda Chiara Ferragni e suo marito, il rapper Fedez. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia sta vivendo in case separate a Sanremo, un fatto che ha suscitato molto scalpore e curiosità tra i loro fan. Ecco che cosa succede.

Chiara Ferragni e Fedez in case separate? Ecco cosa succede

Chiara Ferragni parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo come co-conduttrice, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Questa sarà la prima volta che la Ferragni prenderà parte al Festival come presentatrice e il suo contributo al programma promette di essere ricco di sorprese. Tuttavia, c’è un grande mistero che aleggia in questi giorni: Chiara Ferragni e Fedez vivranno in case separate a Sanremo?

“Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo – ha annunciato Fedez – perché io sarò con il team di Muschio Selvaggio, ma andrò a trovarla”. Si tratta infatti di un modo per raccogliere la giusta concentrazione che servirà durante una delle edizioni che promette di essere tra le più seguite in assoluto nella storia del Festival di Sanremo. Sarà la prima volta come conduttrice per Chiara Ferragni, la quale ha parlato con i suoi fan di essere stata spesso travolta dall’emozione per quella che sarà una grande e immensa sfida.

Ad oggi non è ancora ben chiaro dove alloggeranno i due coniugi ma, come confermato dallo stesso rapper Fedez, entrambi saranno in case diverse. Secondo alcune indiscrezioni la Ferragni avrebbe preso in affitto villa Dendi, una bellissima tenuta che si trova presso il Comune di Cipressa e dove l’anno scorso ha alloggiato Elisa.

Chiara Ferragni a Sanremo

L’attesa per la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 come co-conduttrice è altissima. L’imprenditrice digitale vanta un pubblico incredibile e il suo seguito sui social non farà altro che accrescere la popolarità del festival. La sua bravura e grande capacità nel mondo della moda saranno certamente elementi utili che contribuiranno a creare uno spettacolo indimenticabile.

La sua presenza sul palco accanto a figure storiche della musica italiana promette di essere un momento clou della manifestazione e l’attesa per questo momento è alle stelle.