Dentifricio per le pulizie? | Assolutamente sì! Ecco come

Sapevi che puoi utilizzare il dentifricio anche per fare le pulizie di casa? Ecco quali sono i metodi più curiosi e come fare

Tutti noi per effettuare la pulizia dei denti utilizziamo il classico dentifricio che acquistiamo al supermercato. Si tratta di un prodotto davvero molto utile per il nostro scopo di igiene e parecchio pratico da utilizzare.

Non tutti, infatti, sanno che il dentifricio, oltre ad essere davvero un valido alleato per la pulizia dei nostri denti e della nostra bocca, può essere molto utile in molti altri aspetti della nostra vita quotidiana. Un esempio classico è quello delle pulizie domestiche. Ecco come utilizzare il dentifricio anche per questo scopo.

Ecco come utilizzare il dentifricio per fare le pulizie

Il dentifricio è un prodotto che tutti noi utilizziamo ogni giorno per la pulizia dei denti e la salute della bocca. Tuttavia, pochi sanno che questo prodotto è particolarmente versatile in quanto possiamo utilizzarlo anche per le pulizie domestiche. Vogliamo quindi mostrarvi come utilizzare il dentifricio per fare le pulizie e quali sono i modi che vi permetteranno di sostituire prodotti più costosi e complessi per l’igiene della vostra casa.

Il primo modo semplice è quello di pulire le fughe delle mattonelle. Spesso queste sono sporche di polvere, ma il dentifricio può venire in nostro soccorso. Utilizzata quindi una piccola quantità di dentifricio per rendere ancora più semplice l’operazione di pulizia delle fughe. Basta bagnare lo spazzolino, mettere un po’ di dentifricio su di esso e strofinare le fughe. Il secondo modo in cui possiamo utilizzare il dentifricio per fare le pulizie in casa è quello della rimozione del calcare.

Possiamo infatti utilizzare il dentifricio per pulire la base del ferro da stiro, il quale potrebbe otturarsi se si utilizza l’acqua del rubinetto. Basterà mettere una piccola quantità di dentifricio su un panno umido e strofinare la piastra del ferro da stiro. Infine, risciacquiamo la piastra con un canovaccio pulito bagnato sotto acqua corrente e ripetiamo l’operazione finché non sarà priva di residui di dentifricio.

Doccia e argenteria

Possiamo utilizzare il dentifricio anche per pulire e igienizzare la doccia. Questo prodotto, come abbiamo visto, ci aiuta moltissimo a rimuovere il calcare, ma è perfetto anche per eliminare tracce di muffa e macchie di acqua che si sono depositate sulle piastrelle di vetro.

Un ultimo valido utilizzo del nostro dentifricio è quello di pulire l’argenteria, in modo da rendere i nostri preziosi oggetti più lucenti. In questo modo eviteremo di acquistare prodotti considerati davvero troppo costosi, ottenendo comunque lo stesso effetto.