Matilde Brandi è felicissima| Sono passati 6 mesi dall’ultima volta

La conduttrice ed attrice Matilde Brandi sta vivendo un momento davvero bellissimo. Inoltre, pochi giorni fa, ha potuto rivedere le due persone più importanti della sua vita. Vediamo insieme i dettagli.

Matilde Brandi debutta nel mondo dello spettacolo precisamente nel 1990, come ballerina di Club ’92. Diplomata nello stesso anno al Balletto di Roma infatti, l’ex gieffina iniziò la sua carriera nel corpo di ballo di Canale 5.

Successivamente, la showgirl esplorò diversi ambiti affiliati allo show business nazionale: dalla recitazione, fino ad arrivare alla conduzione e presentazione televisiva. Partecipa così a diverse trasmissioni targate Rai particolarmente apprezzate da pubblico, tra cui Domenica In, Amore mio, Piazza grande e Tale e quale show; per poi approdare persino nel canale privato di Silvio Berlusconi con Buona Domenica, Tele faidatè ed infine Grande Fratello Vip.

E’ proprio grazie al programma condotto da Alfonso Signorini che Matilde Brandi conquista nuovamente la notorietà pubblica. In seguito alla sua esperienza all’interno della Casa, la show girl ha avuto modo di farsi conoscere per quello che è – con pregi e difetti. Il carattere forte ha conquistato i telespettatori del Grande Fratello Vip, ragion per cui moltissime persone la seguono tutt’oggi sui social network.

Matilde Brandi, la storia d’amore da favola con Francesco

In seguito alla conclusione della storia d’amore con Marco Costantini, Matilde Brandi ha conquistato le attenzioni di un altro uomo. Stiamo parlando di Francesco Tafanelli, il nuovo fidanzato dell’ex gieffina e conduttrice. Galeotta è stata Manila Nazzaro.

Matilde e Manila hanno approfondito l’amicizia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dopodiché hanno coltivato il rapporto anche in seguito alla conclusione del programma. E’ stata proprio l’ex Miss Italia a presentare Francesco alla Brandi. Quest’ultimo infatti si trovava a Roma, ma Manila era impossibilitata nel raggiungerlo; Matilde e Francesco hanno quindi pranzato da soli e la scintilla è scoppiata immediatamente.

“Ho scoperto che Francesco mi aveva scritto sui social due anni prima” – ha raccontato la conduttrice – “[…] non avevo mai letto i suoi messaggi. Durante quel pranzo mi ha stregata e da allora non ci siamo più separati”. Matilde Brandi si sta godendo questo bellissimo periodo, contenta soprattutto di aver potuto rivedere le sue amate gemelle.

Matilde Brandi festeggia il compleanno delle gemelle

In occasione del 17esimo compleanno delle figlie, Matilde Brandi è corsa in aeroporto per incontrare le sue amate gemelle. Aurora e Sofia infatti hanno seguito un semestre scolastico negli Stati Uniti, rimanendo lontane da casa per circa sei mesi.

Le piccole sono nate nel 2006, frutto dell’amore ormai finito con il commercialista Marco Costantini. Matilde Brandi ha potuto riabbracciare le figlie ed ha realizzato un colorato cartellone mostrato poi in aeroporto: “Bentornate ragazze. Mamma vi ama. Siete la mia vita” – si legge. Dopodiché, le tre donne sono corse a casa per partecipare al bellissimo party organizzato dalla stessa Matilde Brandi per le figlie.