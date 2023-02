Iva Zanicchi lascia senza parole | Ma com’è possibile

Terribile gaffe di Iva Zanicchi in occasione dell’ultima puntata di Domenica In: la cantante si accorge dell’errore e cerca di rimediare, ma ormai è troppo tardi. Scopriamo insieme cos’è successo.

E’ risaputo che la cantante abbia sempre avuto la capacità di farsi riconoscere: le sue battute esilaranti e le gaffe fuori luogo le permettono da sempre di conquistare gran parte dei telespettatori.

Peccato che, in occasione dell’ultima puntata in onda di Domenica In, Iva Zanicchi abbia compiuto un vero e proprio scivolone, tanto che persino Mara Venier è rimasta senza parole. La cantante, resosi conto dell’errore, ha tentato di rimediare, senza tuttavia risultati efficienti. Come spesso accade in questi casi, l’ingenuità della Zanicchi è stata ampiamente criticata dal popolo del web.

Lo scalpore nasce dal fatto che questa volta, l’ex partecipante di Ballando con le stelle abbia toccato un volto iconico del panorama musicale italiano, apprezzata tutt’oggi per la sua inconfondibile e meravigliosa voce. Stiamo parlando nientepopodimeno che di Mina!

Ennesimo scivolone per Iva Zanicchi, non è il primo e non sarà l’ultimo

Reduce dalla sua partecipazione a Ballando con le stelle, Iva Zanicchi è riuscita ad aggiudicarsi il quinto posto, raggiungendo la finale grazie all’impegno e all’innata simpatia. Tuttavia, non sempre le battute e le espressioni della cantante sortiscono effetti positivi nelle menti del pubblico. Persino Selvaggia Lucarelli, giudice nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, ha ammesso di essere stufa delle battute volgari e sessuali dell’iconica cantante.

Insomma, come si dice “il gioco è bello quando dura poco”. Al momento infatti, sembra che la Zanicchi sia effettivamente priva di filtri, ragion per cui l’espressione fuori controllo dei suoi pensieri comporta spesso cadute di stile non indifferenti. Scopriamo insieme cos’è successo durante l’ultima puntata in onda di Domenica In.

Iva Zanicchi: gaffe su Mina, Mara Venier senza parole

“Meno male che se n’è andata lei e non io” – la gaffe di Iva Zanicchi in occasione della messa in onda di Bella Ma, programma condotto da Pierluigi Diaco. Non è l’unica espressione fuori luogo della cantante rispetto al palinsesto di questa settimana. La frase in tal caso di riferisce alla recente scomparsa di Gina Lollobrigida, eterna attrice entrata nella storia del panorama cinematografico internazionale. Tuttavia, non finisce qui: non contenta Iva Zanicchi ha inglobato nelle sue uscite persino l’iconica cantante Mina.

Nella puntata di Domenica In del 29 gennaio 2023, Mara Venier ha avuto modo di chiacchierare con Iva Zanicchi, soprattutto in riferimento all’imminente debutto del Festival di Sanremo. A quel punto, la conduttrice Rai ha chiesto alla cantante con chi le piacerebbe duettare.

Il quesito ha dato inizio ad un esilarante battibecco tra le due, la Zanicchi infatti vorrebbe collaborare con Bobby Solo e Maurizio Vandelli. La Venier ha quindi incalzato: “Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?” – la risposta ha lasciato presagire il peggio: “Ma non stanno tanto bene loro” – per poi concludere – “Io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta, no?”. Mina è viva e vegeta, ragion per cui l’uscita della Zanicchi ha lasciato senza parole la conduttrice di Domenica In.

Una volta appreso dell’errore, la cantante ha tentato di riprendersi: “No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica”. Purtroppo per la Zanicchi, il tentativo non ha soddisfatto il pubblico, la caduta di stile ha fatto calare il gelo in studio.