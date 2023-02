Reazione a Catena| Come partecipare, facilissimo

La Rai apre i casting per la realizzazione dell’edizione estiva di Reazione a catena. Scopriamo insieme come accedere al provino dedicato alla trasmissione condotta da Marco Liorni.

Mentre i telespettatori godono dei programmi offerti dai palinsesti invernali, la Rai si impegna nella realizzazione delle trasmissioni che ci faranno compagnia nei mesi estivi. In particolare, è possibile accedere ai casting di Reazione a catena, prodotto condotto da Marco Liorni.

Amadeus passò il testimone al conduttore attuale precisamente nel 2019, dopodiché Reazione a catena divenne il programma di punta del giornalista Marco Liorni. Il format appassiona da sempre il pubblico, conquistando ottime percentuali di share. Nello specifico, la competizione si articola su particolari giochi di parole ed è svolta a squadre da tre concorrenti. La suspense e soprattutto la possibilità di conoscere a fondo la lingua italiana rappresentano gli elementi più importanti per la buona riuscita della messa in onda.

A fronte di questo, laddove vogliate tentare di far lievitare il vostro conto in banca e nell’eventualità in cui siate appassionati di giochi di parole, il programma Reazione a catena fa decisamente per voi. E’ sufficiente formare una squadra di tre persone ed accedere ai casting per la partecipazione. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Reazione a catena, procedura per accedere ai casting

Al momento, Marco Liorni si sta occupando del programma Italia Sì!. In effetti, durante la messa in onda della puntata è possibile notare un particolare dettaglio in sovraimpressione: la mail di riferimento per accedere ai casting dei vari programmi offerti dai palinsesti Rai. Ogni trasmissione infatti necessità di una selezione accurata dei concorrenti, i quali vengono scelti tra moltissimi aspiranti partecipanti.

“Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione di Reazione a catena, il quiz di Rai1 sulla lingua italiana” – si legge. Per accedere ai provini occorre contattare la redazione Rai, attraverso due indirizzi di posta elettronica: www.reazioneacatena.rai.it oppure www.casting.rai.it in cui l’unica condizione risiede nella maggiore età del papabile concorrente. Dopodiché, vi verranno inviate le istruzioni per procedere con l’iscrizione effettiva al programma.

Marco Liorni al timone del programma Italia Sì!

Il programma condotto dal giornalista Marco Liorni – Italia Sì – va in onda ogni sabato dalle 17.00 alle 18.45 su Rai Uno ed è stato ideato dal conduttore stesso nel 2018. La trasmissione tratta tematiche di cronaca ed attualità, occasione in cui diversi volti noti del panorama televisivo, politico e giornalistico sono chiamati ad esprimere la propria opinione in forma di dibattito.

Italia Sì ha visto ben cinque edizioni ed ha rappresentato un vero successo per Marco Liorni, il quale nei mesi estivi passerà invece agli studi televisivi di Reazione a catena. Negli ultimi anni, il giornalista ha saputo destreggiarsi sapientemente e brillantemente all’interno degli studi Rai, fino ad affermarsi definitivamente nel canale pubblico. I suoi programmi, oltre che capaci di intrattenere i telespettatori, consentono di apprendere nozioni e fatti di cronaca altrimenti dimenticati.