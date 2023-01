Uomini e Donne: Maria si schiera

Arriva la decisione da parte della conduttrice di Uomini e Donne: ora Maria si schiera. Ecco la sua decisione

“Uomini e Donne” continua a dare spettacolo e a fornire momenti di grande suspence al proprio pubblico televisivo. Questa volta a generare il panico ci ha pensato Paola e non tutti hanno gradito il gesto della dama.

La trasmissione condotta da Maria De Filippi e trasmessa regolarmente nel primo pomeriggio su Canale 5 è stata infatti teatro di un’incredibile rivelazione e colpo di scena. Ma questa volta Maria si schiera apertamente. Ecco qual è stata la scelta della conduttrice.

Maria si schiera: colpo di scena a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne si è proseguito con la sfilata dei concorrenti in gara. Nello specifico il tema era quello della sensualità e le dame hanno mostrato tutta la loro bravura. Tra queste c’è stata Paola, la quale ha deciso di iniziare un durissimo sfogo, arrabbiandosi con Alessandro e facendo una rivelazione riguardo la vita privata del cavaliere che nessuno si aspettava. Ma a seguito di questo episodio Maria si schiera e il pubblico interviene.

A seguito della sfilata di Gemma Galgani, Alessandro ha perso molta della sua credibilità, in quanto Gianni Sperti è convinto che stia prendendo in giro la Galgani. Ma ad intervenire è Paola: “Si imbarazza se una donna gli apparecchia la tavola, quando ha recitato in film…Una persona che racconta di aver fatto determinate cose”. A questo punto Maria ha chiesto di approfondire, chiedendo a Paola se Alessandro ha recitato nudo da giovane, ottenendo la conferma.

A questo punto Gianni Sperti, arrabbiato per la rivelazione privata fatta in pubblico, ha deciso di attaccare Paola, definendola una persona perfida e cattiva. Ma Paola si è definita stupita per la reazione avuta dal famoso opinonista del programma televisivo, dicendogli che non dovrebbe giudicarla solo perché ha condiviso una notte con Alessandro.

Le reazioni

A questo punto Maria decide di approfondire e chiede esplicitamente ad Alessandro se ha recitato in un film per adulti. “Ho fatto qualcosa a livello amatoriale – ha detto Alessandro – era un divertimento, una cosa mia privata. Che vieni a dire qui in trasmissione? Avevo 22 anni”. In molti hanno quindi criticato la scelta di Paola di rivelare questo fatto privato di Alessandro.

A questo punto Maria decide e si schiera. La De Filippi ha infatti affermato di pensare che Giani Sperti si sia arrabbiato con Paola per via della rivelazione del fatto privato di Alessandro in pubblico. Infine ha chiesto a Sperti di placare i toni e di comprendere la rabbia di Paola.