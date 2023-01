Caramelle all’azoto liquido, l’ultima sfida che fa paura

È l’ultima tendenza che sta spopolando sulla piattaforma TikTok. Una sfida che parte dall’Indonesia e identificata con l’hashtag #dragonsbreath

TikTok continua ancora a dettare mode, tendenze, ma anche sfide che spesso possono rivelarsi molto pericolose per chi le fa. L’ultima sfida che sta spopolando sulla piattaforma più seguita di sempre, soprattutto dalle nuove generazioni, è quella di mangiare caramelle all’azoto liquido. Ovviamente ci sono dei rischi nell’ingerire questo tipo di caramelle, infatti circa venticinque ragazzini sono finiti in ospedale proprio per le conseguenze disastrose che ne sono derivate. L’allarme è stato lanciato proprio dal Governo indonesiano che vuole informare in modo serio e mirato per prevenire rischi gravi.

Cerchiamo di capire meglio cosa sono queste caramelle all’azoto liquido e per quale motivo possono essere pericolose. Sulla piattaforma TikTok vi sono davvero tanti video in merito. Sono caramelle che appaiono molto colorate, dal blu al giallo, sono vendute in Indonesia in vari modi sia come street food, quindi si trovano nelle varie bancarelle e food truck ma anche servite in bicchieri che sono appositamente riempiti da azoto liquido. Entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta per evitare spiacevoli emulazioni da parte di qualche curioso che vorrebbe provarle.

Un pericolo da non sottovalutare

Cosa accade una volta ingerite? Queste caramelle lasciano uscire dalla bocca una nuvola di fumo bianco, ecco il motivo per cui sono state anche definite ‘Dragon’s Breath’, il Respiro di Drago. Fumo a parte che potrebbe creare un effetto scenografico, bisogna dire che ci sono gravi controindicazioni per la salute nell’assumere queste caramelle. Infatti venticinque ragazzini sono già finiti in ospedale dopo averle ingerite e a tal proposito il governo indonesiano sta allertando a non consumare queste caramelle dato che vi sono dei gravi rischi per la salute. Queste caramelle, le “chiki ngebul” o “chikibulis” , sono immerse nell’azoto liquido. Non va dimenticato che l’azoto liquido serve proprio per raffreddare molto velocemente tutto ciò con cui viene in contatto. Quindi ne estrae gli aromi. Il grande pericolo per la salute è che se viene ingerito prima che sia evaporato comporta il rischio di ustioni e perforazioni intestinali che a volte possono anche far morire il soggetto che le ha ingerite. Quei venticinque ragazzini che le hanno ingerite hanno ustioni cutanee e gravi difficoltà respiratorie.

A questo punto il Governo indonesiano sta portando avanti una campagna per vigilare sui ristoranti che usano l’azoto liquido. Altra azione mirata del Governo è lo sconsigliare ma non il vietare, ai food truck e alle bancarelle di street food di vendere snack e caramelle all’azoto liquido. Poi è fondamentale per il Governo indonesiano che anche le scuole vengano informate di questo pericolo. Ma non dobbiamo dimenticare che i ragazzini sono iperconnessi e soprattutto sulla piattaforma TikTok la sfida continua. Non dobbiamo dimenticare che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha sempre messo in guardia, anche in passato, sul grave rischio che vi è nei cibi preparati con azoto liquido dato ce il tutto potrebbe causare allo stomaco delle gravi lesioni.