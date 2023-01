Automobile nuova a chi intestarla? Meglio al figlio o al padre, la soluzione che cercavi

Sicuramente il pagamento della polizza RCA, che è obbligatoria per circolare in Italia con ogni veicolo, risulta essere tra le spese fisse.

Questo riguarda tutte quelle famiglie italiane che possiedono una vettura. Ogni famiglia ha un figlio o figlia che una volta maggiorenne deve prendere la patente. Quindi non solo una nuova auto ma anche una nuova assicurazione. I costi delle polizze RCA sono davvero elevati, ma per fortuna vi sono delle agevolazioni in merito.

Un qualcosa che va sicuramente a vantaggio di quelle famiglie che devono sostenere un’altra spesa assicurativa per la nuova auto di un familiare è la possibilità di utilizzare la polizza famiglia. Attenzione vi sono delle differenze di costo a seconda che l’auto sia intestata al figlio/a oppure no. Entriamo nel dettaglio.

Quale potrebbe essere la soluzione

Per poter utilizzare il proprio veicolo in modo legale e senza problemi in fase di controllo o verifica è che il veicolo sia in possesso di copertura assicurativa. Questa copertura assicurativa si chiama RCA, fondamentale per stabilire la responsabilità civile verso i terzi. In Italia esiste il Bonus Malus. “Polizza auto Bonus Malus è la copertura completa per la tua autovettura o il tuo taxi, con garanzie trasparenti e un servizio di liquidazione semplice e veloce, che risarcisce il danno senza eccezioni”. Quando un veicolo viene assicurato per la prima volta entra in classe 14. Ogni anno che passa, senza un incidente causato dalla propria colpa, permette di guadagnare una classe. Dopo il primo anno si passa alla classe 13. Ogni incidente fa montare i gradini di 2 classi. Quindi quanto più alta è la classe più è elevato il costo dell’ assicurazione. Bisogna considerare anche un altro aspetto che incide ossia la tipologia del veicolo, la sua cilindrata e l’età del conducente. Sicuramente chi assicura per la prima volta un veicolo paga di più rispetto a chi invece ha una copertura assicurativa da diversi anni. Con la “polizza famiglia” esistono dei vantaggi, ossia anche l’auto del figlio/a che ha appena preso una vettura nuova può essere collegata all’auto del padre e godere della medesima classe di merito. Ecco il motivo per cui si consiglia sempre d’intestare la nuova auto del figlio al genitore, piuttosto che al figlio stesso.

Cosa accade per l’auto di un figlio, che risulta essere appena immatricolata o proveniente da un’altra compagnia di assicurazione ? Se questa vettura è passata alla compagnia dove è assicurato il veicolo del padre, allora la vettura in questione gode della stessa classe. Quindi accade che se si trova in classe uno, allora anche la seconda auto del figlio si troverà in classe uno. Per fare in modo di godere del massimo vantaggio, in termini proprio di premio assicurativo, viene fortemente consigliata l’intestazione del secondo veicolo anche al padre, questa infatti risulta essere la scelta migliore da farsi per usufruire dei vantaggi. Fondamentale è indicare, nel momento in cui viene stipulata la polizza assicurativa, che la guida del veicolo non è uso esclusivo da parte del solo genitore, ma è invece aperta anche al figlio/a che ovviamente non sono esperti come il genitore stesso.