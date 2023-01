Loredana Lecciso torna in tv? | Cosa sta succedendo

La moglie di Albano Carrisi potrebbe tornare presto in tv, questo secondo le indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni. In effetti, sembra che Loredana Lecciso si stia occupando di un progetto top secret.

Loredana Lecciso rappresenta una preda ambita per moltissimi programmi televisivi, soprattutto in riferimento ai reality show targati Mediaset.

Diverse trasmissioni nascono con l’obiettivo di mettere alla prova i personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. Tra questi possiamo citare ad esempio L’isola dei Famosi oppure il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ogni anno, il cast scelto appare sempre più scarso rispetto all’effettiva carriera televisiva e professionale dei suoi protagonisti, questo perché i vip di un certo spessore non nutrono particolare interesse nel partecipare a trasmissioni di questo tipo. Tra le prede più ambite troviamo anche lei: Loredana Lecciso, seconda moglie di Al Bano ed ex giornalista inviata de’ La vita in diretta.

Lei stessa ha ammesso di essere stata contattata più di una volta da diverse produzioni, ma di aver deciso di rifiutare perché poco stimolata dalle offerte ricevute. Ad ogni modo, Loredana Lecciso ha spiegato di essere pronta a tornare in tv, magari in veste di giornalista come accadeva in passato.

Loredana Lecciso torna in tv? Tutta la verità

La figura di Loredana Lecciso è associata principalmente all’immagine di seconda moglie di Albano Carrisi, in realtà quest’ultima in passato ricopriva diversi ruoli di punta come giornalista. Fu proprio la curiosità da deformazione professionale a rappresentare la scusa perfetta per legarsi con l’iconico interprete di Felicità. All’epoca infatti, le rispettive figlie frequentavano la stessa scuola, motivo per cui la Lecciso riuscì ad avvicinare il cantante ed ottenere un’intervista. Il resto è storia: i due si innamorarono perdutamente e si sposarono poco dopo, divenendo genitori della bellissima Jasmine.

L’unione la lontanò inevitabilmente dalla carriera professionale, Loredana decise di dedicarsi anima e corpo alla famiglia e allo sviluppo del legame con il compagno. Con il passare del tempo, la sua immagine venne associata prevalentemente al cantautore, rimanendo tuttavia particolarmente richiesta rispetto a diverse produzioni televisive. “Ogni volta che sta per partire un reality show, mi contattano” – ha spiegato, sottolineando infine – “non escludo niente”. Al momento infatti, Loredana Lecciso si sta occupando in un progetto top secret.

La famiglia Carrisi debutta su Real Time

In America ci sono le Kardashian, in Italia avremo i Carrisi! Ebbene, sembra che la famiglia diventerà protagonista di un vero e proprio programma su Real Time, il cui obiettivo risiede nel mostrare la loro quotidianità presso la bellissima tenuta di Cellino San Marco. La trama e il format seguirà fondamentalmente il filone dei Ferragnez, cercando di eliminare i pregiudizi sviluppati nel corso del tempo ai danni dei membri della famiglia.

La stessa Jasmine Carrisi ha ammesso di essere felicissima ed entusiasta del progetto, un’occasione perfetta per mostrare la reale essenza ed umanità dell’iconica famiglia Carrisi. In molti attendono il debutto della serie, nonostante al momento si tratti ancora di un programma completamente top secret. Staremo a vedere!