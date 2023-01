Amici 22 anticipazioni | Eliminazione da non credere

By

Ecco le anticipazioni di Amici 22. Nella prossima puntata ci sarà un’eliminazione da non credere: ecco che cosa succederà

Finalmente arrivano le ultime anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 22, il talent show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. A quanto pare Cricca verrà riammesso all’interno della scuola dopo un’eliminazione di solo sette giorni fa. Una scelta che potrebbe presto far discutere tutti.

Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni, però, questa non dovrebbe essere l’unico colpo di scena della prossima puntata del talent show. A quanto pare, infatti, ci saranno nuovi incredibili avvenimenti che ci saranno presto svelati dalle ultime anticipazioni di Amici 22. Ecco, quindi, che cosa accadrà e che cosa devono aspettarsi i telespettatori.

Nella scorsa settimana l’eliminazione di Cricca aveva fatto molto discutere, con tanti telespettatori e fan dal web che si sono scagliati contro Rudy Zerbi. Tuttavia, dopo solo una settimana dalla sua eliminazione Cricca sarebbe pronto a tornare in studio e riprendere il suo posto tra i banchi. C’è chi dice che la produzione abbia cambiato idea, soprattutto dopo le recenti proteste dei telespettatori.

In questo momento c’è infatti da risolvere anche quella che è la delicata situazione di Niveo, secondo cui per molti dovrebbe uscire dato che occupa costantemente l’ultima posizione. Tuttavia, il ragazzo sembra essere uno dei preferiti della Cuccarini e di molti del pubblico a casa.

A quanto pare, quindi, Cricca potrebbe ben presto tornare all’interno della scuola e, secondo All Music Italia, ci sarebbe addirittura la conferma. Inoltre, durante le registrazioni del programma sembra che siano andate in sena parecchie sfide per motivi disciplinare. Tra queste vi sono quelle inattese di Wax, Maddalena, Valeria, NDG e Tommy Dali. A seguito di queste sfide saranno due gli allievi che usciranno definitivamente dallo show: si tratta di Valeria, che aveva ricevuto il posto solo una settimana fa la sua uscita genererà polemiche.

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, infatti, l’uscita di Valeria servirebbe proprio per far rientrare Cricca, con il quale si sfiderà. Il secondo studente eliminato sarebbe Tommy Dali e, per le indiscrezioni, il motivo della sfida tra i molti studenti ci sarebbero “fatti gravissimi”.