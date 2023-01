Alessia Marcuzzi: adesso parla lei | Svela tutto

Dopo giorni di silenzio, questa volta la presentatrice decide di intervenire. Adesso parla Alessia Marcuzzi che svela tutto

Il 10 gennaio 2023 è finalmente iniziato Boomerissima, lo show ideato e condotto dalla splendida Alessia Marcuzzi. Lo spettacolo è stato inizialmente rimandato di poche settimane, ma dopo aver sistemato le ultime cose tutto è partito ed è andato alla perfezione. La conduttrice è finalmente tornata in onda e si spera che possa avere davvero un grande successo.

Il pubblico attende con grande gioia ed aspettative quello che sarà uno show completamente della bella conduttrice e che promette di essere una delle novità più attese di questo anno. Intanto, però, la Marcuzzi continua a solleticare la curiosità del suo pubblico, il quale non vede l’ora di poterla applaudire. Dopo giorni di silenzio, infatti, la presentatrice fa le sue dichiarazioni: adesso parla Alessia Marcuzzi che svela tutto.

Alessia Marcuzzi svela tutto: ecco che cos’ha detto

Finalmente Alessia Marcuzzi torna in tv. Il suo nuovo programma, “Boomerissima” segna quello che è il definitivo passaggio della splendida presentatrice tv dall’azienda Mediaset alla concorrente Rai. L’attesa è spasmodica e i telespettatori non vedono l’ora di poter assistere ad un grande show. Si tratta di un programma in cui ci saranno due squadre che si daranno battaglia sulla scia delle diverse generazioni.

Durante la prima puntata gli ospiti della serata sono stati molti e di grande rilievo. Tra questi gli amatissimi Max Giusti, Sabrina Salerno, Claudia Gerini e Francesco Facchinetti che hanno costituito la squadra dei boomers. Contro di loro si sono schierati Elettra Lamborghini, Gianmarco Tamberi, Valentina Romano e Tommaso Zorzi. A rendere il tutto ancora più divertente ci ha pensato la presenza della simpaticissima Luciana Littizzetto.

La bellissima presentatrice, prima del grande giorno del suo esordio ha voluto però parlare di ciò che è successo in questo periodo. La conduttrice televisiva, infatti, ha fatto alcune dichiarazioni riguardo la sua nuova avventura, parlando del suo passaggio in Rai. “Qui ho trovato grande accoglienza da parte di tutti – ha annunciato la Marcuzzi, che svela tutto – una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia”.

La presentatrice ha anche affermato di aver ricevuto molta benevolenza anche da Mediaset, spiegando che la separazione non è avvenuta a seguito di un litigio. “Avevo solo bisogno del tempo per me – ha affermato – era una cosa mia personale, maturata in pandemia”. La Marcuzzi ha infatti dichiarato che, vedendosi in video, non si riconosceva più.