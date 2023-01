Mattino cinque: momenti di difficoltà | Lo avete visto anche voi?

Ci sono stati momenti di difficoltà in diretta per Mattino cinque. Lo avete visto anche voi mentre seguivate il programma?

Non sempre la televisione mostra tutto come dovrebbe andare. Programmi televisivi e trasmissioni tv sono infatti preparate e pensate da esseri umani che, per definizione, non sono infallibili. È il caso di uno dei programmi televisivi maggiormente seguiti nelle ore mattiniere sui canali Mediaset.

Stiamo parlando di Mattino Cinque. Ci sono stati infatti momenti di difficoltà in diretta che hanno dato non pochi grattacapi a Francesco Vecchi, il conduttore del programma tra i più seguiti durante la mattina televisiva. Il mondo dello spettacolo, dunque, non è affatto infallibile. Ecco che cosa è successo in diretta.

Momenti di difficoltà a Mattino Cinque. Ecco che cosa è successo

Durante la puntata di oggi di Mattino Cinque, Francesco Vecchi, famoso conduttore del programma, ha dovuto affrontare alcuni grattacapi che lo hanno messo duramente alla prova. Ci sono stati infatti momenti di difficoltà a Mattino Cinque. Il conduttore aveva infatti appena concluso alcuni argomenti di politica parlando con alcuni ospiti.

Tra questi vi erano anche Annalisa Oddone e Taylor Mega. Il giornalista ha infatti voluto intervistare Annalisa Oddone chiedendo ciò che pensa riguardo ai recenti avvenimenti. Ma qualcosa deve essere andato storto e il conduttore ha cercato di recuperare il recuperabile. Ci sono stati infatti dei problemi con il collegamento che hanno messo duramente alla prova il conduttore: “Non sento la Oddone” ha detto mentre era in difficoltà.

Tuttavia, il conduttore televisivo ha voluto recuperare, cercando di superare il momento di difficoltà. A quel punto ha sollecitato la regia chiedendo di dare audio, ma purtroppo nulla è cambiato. Nella giornata di ieri il conduttore aveva deciso di affrontare il tema di Harry e Meghan con gli ospiti in studio e in collegamento audio e video, ma tutto non è andato come previsto.

Il giornalista ha cercato di aspettare che i problemi con il collegamento finissero, prima di dare la parola agli altri ospiti in studio, ma senza successo. Dopo molti tentativi, però, il giornalista è stato avvisato dalla regia che l’ospite in collegamento aveva semplicemente il microfono spento. A quel punto Vecchi ha chiesto “Mi avvisano che forse è lei che deve attivare il microfono”. Alla fine, tutto si è risolto e il collegamento è andato a buon fine.