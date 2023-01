Mara Venier questa volta esagera con l’ospite? | Cosa è successo

Incredibile incidente da parte durante la trasmissione. Forse questa volta Mara Venier esagera con l’ospite. Ecco che cosa è successo

Il 1° gennaio 2023 è andata in onda, come ogni domenica di questa stagione, la trasmissione domenicale Rai per eccellenza: Domenica In. Lo storico programma televisivo Rai ha fatto compagnia ai telespettatori affezionati della trasmissione anche il giorno di Capodanno. Il primo gennaio 2023, infatti, Mara Venier era lì presente come al solito.

Durante la puntata di Capodanno, però, non tutto sembra essere andato per il verso giusto e la trasmissione condotto dalla bella e storica presentatrice ha avuto un elemento di disturbo. Qualcosa non è piaciuto e alcuni telespettatori hanno deciso di far notare la cosa, evidenziando quello che sembra essere stato un incidente o una incomprensione. Forse questa volta Mara Venier esagera con l’ospite. Ecco che cosa è successo.

Il primo gennaio 2023 è stato caratterizzato dalla messa in onda dello storico programma di Rai1, Domenica In, condotto dall’intramontabile Mara Venier. Durante la trasmissione era stato dato molto spazio a Paolo Fox e alle sue previsioni dell’Oroscopo. Tuttavia, c’è stato un colpo di scena che ha lasciato senza parole il più famoso astrologo italiano. Molti, infatti, si chiedono se Mara Vener esagera nei suoi confronti.

Durante la messa in onda, infatti, Mara Venier ha deciso di dedicare un oroscopo speciale proprio per il famoso astrologo, improvvisando alcune previsioni. Una scelta che evidentemente non era stata presa in considerazione da Fox, il quale si è trovato davanti ad una situazione che probabilmente non riusciva più a controllare. La Venier, inoltre, si è resa protagonista di una gaffe piuttosto intima, tanto che è dovuta intervenire specificando che non si trattava di suo marito Nicola Carraro.

La Venier ha infatti chiesto all’astrologo: “Tu sei sposato?”. Una domanda che evidentemente ha messo in difficoltà l’uomo. “No, ancora niente – ha affermato Paolo Fox, cercando di dribblare la domanda imbarazzante fatta dalla presentatrice televisiva – non mi si piglia nessuno perché dicono ‘Quello sa già il futuro, è inutile, non lo vogliamo’”. Tuttavia, la Venier ha deciso di insistere e continuare a chiedere particolari sulla vita privata dell’astrologo chiedendo: “Ma non sei neanche mai stato lì lì per sposarti?”.

Fox ha dribblato dicendo che è dell’Acquario e che, teoricamente, è un segno che non si sposa. “Tu mi faresti da testimone?” ha dichiarato per stemperare un po’. “No, io ti sposo”. Dunque a questo punto Fox ha mollato la presa e ha detto: “Allora mi tocca sposarmi”.