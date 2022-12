Bruno Vespa lancia uno scoop incredibile! Succederà dopo il tg1

By

Il famoso presentatore stupisce tutti e dà il grande annuncio. Bruno Vespa lancia uno scoop incredibile: ecco cosa succederà dopo il tg1

Si tratta di una notizia incredibile che è stata data dallo storico conduttore televisivo, volto Rai e giornalista di grande esperienza. Spesso, infatti, il programma di Bruno Vespa “Porta a Porta” consente di ospitare personaggi illustri del mondo della politica e dello spettacolo italiano e mondiale. Proprio per questo, Vespa è considerato uno dei conduttori più autorevoli.

Qualche giorno fa Bruno Vespa ha portato il suo programma storico, Porta a Porta, nell’access prime time di Rai 1 con uno speciale della sua storica trasmissione in cui ha potuto intervistare Giorgia Meloni. Un’occasione da non perdere per il presentatore, il quale ha voluto stupire tutti facendo un grande annuncio. Bruno Vespa, infatti, lancia uno scoop incredibile: ecco che cosa succederà dopo il tg1.

Ecco lo scoop di Bruno Vespa

I buoni risultati ottenuti dalla trasmissione di Bruno Vespa, in occasione dell’intervista fatta a Giorgia Meloni, sono sotto gli occhi di tutti e sono stati addirittura certificati dai dati auditel. A dare continuità alle buone notizie è stato il portale TvBlog.it. Secondo il sito specializzato nel mondo dello spettacolo e della televisione, infatti, il programma di Bruno Vespa potrebbe tornare presto ad essere più presente nella fascia oraria principale.

Lo scoop riguardo Bruno Vespa e un suo nuovo programma, infatti, ha a che fare proprio con la sua messa in onda. Un suo nuovo programma potrebbe presto essere trasmesso subito dopo il tg1 della sera. Secondo il sito specializzato, infatti, ci sono buone possibilità che questo avvenga presto e i vertici della Rai stanno discutendo di questo progetto, che potrebbe avere vita in questi giorni.

Ma non è finita qui. Il sito di notizie relative al mondo della televisione italiana, infatti, ha rivelato anche un’altra interessante notizia che potrebbe destare la curiosità dei telespettatori. Bruno Vespa potrebbe presto esordire alla guida di un nuovo programma televisivo, diverso da Porta a Porta. Questo potrebbe andare in onda subito dopo la fine della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Tuttavia, ad oggi non vi è ancora nulla di concreto e lo stesso portale fa presente che, semmai dovesse andare in porto questa idea, ci sarebbe un problema da risolvere. Un nuovo programma condotto da Bruno Vespa e in onda subito dopo il tg1 della sera ruberebbe lo spazio a I soliti Ignoti di Amadeus. Dunque, saranno i vertici Rai a dover decider quale sarà la scelta migliore da intraprendere.