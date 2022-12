Pensioni gennaio e pagamento | Ecco quando arrivano i soldi

Si attende l’erogazione per il prossimo mese. Ecco quando arrivano i soldi del pagamento delle pensioni di gennaio

Sono in molti a vivere in condizioni di estrema difficoltà economica. Milioni di famiglie italiane, e non solo, hanno subito pesantemente le conseguenze dell’inflazione e dei recenti rincari della vita. Gli aumenti dei prezzi delle bollette, dei prodotti al supermercato e dei carburanti ha infatti causato una crescita della povertà.

Dunque, moltissimi nuclei familiari si trovano in una situazione di pensante difficoltà economica, anche se a subire maggiormente le conseguenze del caro vita sono certamente i pensionati. Si tratta di una categoria che risulta essere maggiormente fragile agli aumenti dei prezzi. Proprio per questo in molti aspettano l’erogazione degli assegni. Ecco quando arrivano i soldi del pagamento delle pensioni previsti per il mese di gennaio.

Ecco quando arrivano i soldi delle pensioni di gennaio

A partire da martedì 3 gennaio 2023 inizieranno i pagamenti relativi alle pensioni di gennaio 2023. Per poter ottenere gli assegni, quindi, i pensionati potranno andare negli uffici postali fino al 9 gennaio. Ovviamente, anche in questo caso, sarà necessario seguire la turnazione alfabetica tipica del ritiro dei pagamenti della pensione.

Inoltre, per il mese di gennaio sono previsti assegni più “corposi”. Questo aumento avverrà grazie alla rivalutazione delle pensioni previste per il 2023 con un indice di perequazione del 7,3%. Si tratta di un indice che segue l’andamento dei prezzi al consumo e che, di conseguenza, adatta l’importo delle pensioni. Dunque, sono moltissimi i cittadini che stanno aspettando con ansia l’arrivo dell’assegno pensionistico, dopo le grandi difficoltà economiche emerse a seguito dell’arrivo dell’inflazione.

Ma quando arrivano, quindi, i soldi delle pensioni di gennaio? Come dicevamo, anche per il prossimo mese i pensionati che intendono ritirare la pensione presso gli sportelli postali dovranno seguire la turnazione alfabetica prevista.

Il calendario dei pagamenti delle pensioni di gennaio è il seguente: martedì 3 gennaio i cognomi dalla A alla B; mercoledì 4 gennaio i cognomi dalla C alla D; Giovedì 5 gennaio i cognomi dalla E alla K; sabato 7 gennaio (solo la mattina) i cognomi dalla L alla O; lunedì 9 gennaio i cognomi dalla P alla R; martedì 10 gennaio dalla S alla Z.